‘Praktisch gezien is Trumps muur gegroeid – Biden haalt hem in ieder geval niet neer’

Militairen houden de wacht bij de Amerikaans-Mexicaanse grens in Texas op 11 mei 2023. Beeld Getty Images via AFP

Eerst even de basis: wat is Title 42?

‘Een regel die werd ingezet tijdens de coronacrisis, formeel om de volksgezondheid van de Amerikaanse bevolking te beschermen. Donald Trump gebruikte hem om migratie min of meer onmogelijk te maken. Iedereen die in de VS asiel probeerde aan te vragen, kon zonder procedure het land worden uitgezet onder het mom: je zou weleens een besmettelijke ziekte kunnen hebben. De Republikeinen en Trump gebruikten dit als stoplap om een einde aan migratie te maken zonder wetten aan te passen.’

Inmiddels is Joe Biden al ruim twee jaar aan de macht. Waarom vervalt deze regel nu pas?

‘Tijdens de verkiezingscampagne uitte Biden nog veel kritiek op wat hij inhumaan grensbeleid noemde. Title 42 was daarbij een belangrijk mikpunt. Toen hij eenmaal president was, deed hij een halfslachtige poging de regel in te trekken, maar werd door de rechter teruggefloten. Daarna liet hij het begaan. Hij heeft in elk geval niet echt zijn schouders eronder gezet om daar iets aan te veranderen.

‘Wat vrijdagochtend om 6 uur Nederlandse tijd is veranderd, is dat de coronanoodtoestand is beëindigd. Title 42 is hier direct aan gekoppeld en geldt daarmee ook niet meer. Het is dus geen besluit van Biden.’

De regering heeft onder meer 1.500 extra militairen naar de grens met Mexico gestuurd. Waar zijn ze bang voor?

‘De angst is dat het aantal mensen dat de grens over wil steken gigantisch toeneemt. Bij migranten leeft het idee dat met het vervallen van Title 42 het weleens makkelijker zou kunnen worden om asiel in Amerika te krijgen. Er worden chaos en onlusten verwacht, al is nog sterk de vraag hoe erg het wordt.

‘Dat Biden militairen heeft gestuurd, is vooral machtsvertoon. Hij wil zijn rechtse critici laten zien dat hij de migratiekwestie serieus neemt. Vanuit linkse hoek krijgt hij kritiek op wat wordt gezien als de militarisering van het asielbeleid. Maar Biden hoeft links niet meer voor zich te winnen voor zijn herverkiezing, hij heeft meer te vrezen van rechts.’

Wordt het vanaf nu makkelijker om asiel aan te vragen in de VS?

‘Nee. Hooguit worden de regels duidelijker: Title 42 was zo vaag dat bijna iedereen er wel de grens mee kon worden overgezet. Biden probeert nieuw grensbeleid op te tuigen waarin duidelijker is vastgelegd welke migranten kans maken op een verblijfsvergunning. Alleen zijn die regels op sommige vlakken eerder een verscherping dan een versoepeling van de situatie in de afgelopen jaren.

‘Zo gaat de regering eisen dat asielzoekers eerst asiel aanvragen in een land waar ze doorheen zijn gereisd voor ze de VS bereiken. Voor de meeste mensen die naar de Mexicaans-Amerikaanse grens komen gaat het dan om landen in Midden-Amerika. Pas als ze daar zijn afgewezen, maken ze kans op asiel in de VS. Dat is een enorme verscherping en het onderdeel waar mensenrechtenorganisaties het meeste kritiek op hebben. Het is een grote breuk met de asielbelofte uit het verleden.’

Kun je dat uitleggen?

‘Vlak voor de Tweede Wereldoorlog stuurden de VS een schip met honderden Joodse vluchtelingen terug naar nazi-Duitsland. Dat mag nooit meer gebeuren, zei men na de oorlog. Wie de VS bereikt, moet op zijn minst asielaanvraag kunnen doen. Dat principe wordt overboord gezet als migranten eerst asiel moeten aanvragen in landen waar ze doorheen zijn gereisd.

‘Wel zet Biden hier tegenover dat hij in verschillende landen immigratiecentra wil openen. Daar kunnen migranten op afstand een asielaanvraag doen vóór ze een levensgevaarlijke reis naar de Amerikaanse grens afleggen.

‘Maar die centra zijn er nog niet en hoe goed dit systeem gaat werken is nog maar de vraag. Hoe dan ook zullen migranten waarschijnlijk naar de Amerikaanse grens blijven trekken. Er zijn namelijk nog altijd uitzonderingen op de regels, bijvoorbeeld voor mensen met ernstige gezondheidsklachten, kinderen of mensen die slachtoffer zijn van wat ‘extreme mensenhandel’ heet, waardoor een deel het erop zal blijven wagen.’

Hoe is het eigenlijk afgelopen met Trumps muur aan de grens met Mexico?

‘Daar sta ik naast, hier in het Texaanse El Paso. Als je vanaf de grens in Arizona naar Texas rijdt, duikt op een gegeven moment een soort roestkleurige kam op die dwars door het landschap snijdt. De muur staat nog, hij is alleen niet af: er zitten grote gaten in.

‘Biden beloofde tijdens de verkiezingscampagne geen meter muur bij te bouwen. Daar heeft hij zich niet aan gehouden. Zijn regering geeft verschillende verklaringen, bijvoorbeeld dat bouwopdrachten nog uitstonden uit de tijd van Trump, maar praktisch gezien kun je zeggen dat de muur is gegroeid. Biden haalt hem in elk geval niet neer.’