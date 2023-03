Pracht, praal én prestige op hondenshow Crufts: ‘Mijn huisdier? Ein is mijn kind, mijn prins!’

Juryleden inspecteren een corgi. Beeld Carlotta Cardana

Terwijl Debbie Bannister wat rekoefeningen doet, snuffelt haar Duitse dog aan een vitrine met sandwiches. ‘Nee, Crumble, we gaan eerst even wat rennen’, zegt de 63-jarige hondenliefhebster. Dat rennen vindt plaats op een kunstgrasveldje in een van de vijf beurshallen waar Crufts wordt gehouden, ’s werelds grootste hondenshow. In ring 28 jogt Bannister rondjes met haar hond, waarna een keurmeester de afmetingen van de schedel meet, het gebit inspecteert en kijkt of hij netjes poseert. ‘De achterpoten moeten precies de juiste hoek vormen’, zegt Bannister.

De Britse weet er alles van. Sinds deze medewerkster van een hoveniersbedrijf is gepensioneerd, loopt ze zo veel mogelijk hondenshows af. Hoogtepunt is het bezoek aan het National Exhibition Centre in Birmingham, het jaarlijkse decor voor ‘de Olympische Spelen onder de hondenshows’. Bij Crufts strijden bijna 20 duizend honden, van tweehonderd rassen, vier dagen lang om de ultieme eer: Best in Show. De van oudsher succesvolste rashond op deze show is de Engelse cockerspaniël, een sportieve en speels-ondeugende hond met vrolijke flaporen.

Over de auteur Patrick van IJzendoorn is correspondent Groot-Brittannië en Ierland. Hij woont sinds 2003 in Londen en schreef er meerdere boeken, waaronder over de Brexit.

Voorbeeldig karakter

Het is geen toeval dat het Verenigd Koninkrijk, het land waar de dierenbescherming ouder is dan de kinderbescherming en waar de gereserveerde bewoners makkelijker een conversatie beginnen met een hond dan met diens baasje, gastheer is. ‘Wij koesteren een speciale relatie met honden. Ik denk omdat we allebei houden van het buitenleven’, filosofeert John Richie, een Schotse laborant die, getooid met stropdas, zijn bordercollie Badger aan het kammen is. Hij vertelt al vier decennia op Crufts te komen. Twintig jaar geleden won hij zilver.

De geschiedenis van de hond op de eilanden gaat terug naar de Romeinse historicus Strabo, die melding maakte van de import van jachthonden uit ‘Britannia’, maar de hond als showdier stamt uit de 19de eeuw. Voor de Victorianen bezat dit dier alle voorbeeldige karaktereigenschappen: loyaal, moedig en standvastig. Het was dan ook een Victoriaan naar wie deze show genoemd is. Om zijn handel in hondenkoekjes te promoten, begon Charles Cruft met het organiseren van hondenshows. In 1891 vond de eerste ‘Crufts’ plaats, sindsdien georganiseerd door The Kennel Club.

Debbie Bannister met haar Duitse dog Crumble. Beeld Carlotta Cardana

Nog steeds worden hondenkoekjes verkocht op Crufts, alsmede hondentondeuses, hondenschilderijen, hondenverzekeringen, hondenvitaminen en speciale mops om hondenuitwerpselen op te dweilen. Voor het eerst worden dit jaar dna-testen aangeboden om erfelijke aandoeningen tijdig op te sporen. De arena loopt dagelijks vol om honden te zien rennen, dansen en gehoorzamen. In totaal komen 130 duizend toeschouwers op het vierdaagse evenement af. De belangrijkste showonderdelen zijn rechtstreeks op de Britse televisie te zien.

Ideaalbeeld

Robbie Thomas heeft een halve kapsalon meegenomen om zijn drie zwarte Russische terriërs te laten voldoen aan het ideaalbeeld. ‘Dat we Maude, Mamie en Martha hebben, is te danken aan Stalin’, zegt hij met een lach, ‘na de oorlog waren er amper honden meer in Rusland. Er kwam een fokprogramma voor een sterke, koubestendige legerhond. Ziehier het resultaat.’ De keel van deze rashond is om hygiënische redenen geschoren, maar het haar op het hoofd moet lang genoeg zijn om de ogen te kunnen bedekken. ‘Ik kan er uren mee zoet zijn’, verzekert Thomas.

Niet alleen de honden zien er zo fraai mogelijk uit, ook hun baasjes.

De 32-jarige Louise Roper uit Sheffield loopt in het roze jurk rond om Ein te tonen, haar Welshe corgi. ‘Mijn huisdier? Ein is mijn kind, mijn prins!’ Dankzij wijlen koningin Elizabeth II heeft dit ras aan populariteit gewonnen – er is nu zelfs een corgi-tentoonstelling in Londen – en de verwachting is dat nu de vraag naar jackrussells, de viervoeter van koning Charles, gaat toenemen. Maar de koninklijke modetrend is niet de reden dat Roper deze hond heeft. ‘Het is te danken aan de corgi Gen. Dat is die Japanse hond die door Instagram wereldberoemd werd door zijn grappige grimassen.’

‘Voor iedereen is er wel een hond’, zegt Roper, gevraagd naar het belang van de hond voor de Britten. Dat weerspiegelt zich in de categorieën op Crufts. De corgies en collies behoren tot de zogeheten pastoral group, de boerderijhonden. Daarnaast zijn er rasgroepen met jachthonden, werkhonden en gezelschapshonden, alsmede een groep voor honden die nergens bij horen, zoals de bulldog, de keeshond en de dalmatiër. Met 13 miljoen honden op een bevolking van 67 miljoen hebben de Britten, na de Spanjaarden, de meeste honden van alle Europeanen.

Vordering

Tot voor 2015 was Crufts vrijwel exclusief Brits, maar daar kwam verandering in door de introductie van het Europese dierenpaspoort, dat quarantaine tegen hondsdolheid overbodig maakte. De winnaar van 2019 was een dwergspaniël uit België en vorig jaar ging een retriever uit Zweden er met een trofee en honderd pond vandoor. Brexit heeft geen gevolgen gehad op het internationale karakter. Onveranderd is de overheersing van de rijkere graafschappen uit het zuiden van Engeland en van de mannetjes, die twee keer zo vaak winnen als de bitches, de vrouwtjes.

Aan het begin van de dag liggen de honden ter verzorging op de kooien. Naarmate de dag vordert, gaan de kooien dienen als picknicktafels, met cakes en champagne, terwijl de honden liggen te slapen. Voor stalhouder André, eigenaar van een huisdierencafe in Notting Hill, is er in de vooravond eindelijk ruimte om ballen te gooien met Sebastian, zijn gestileerde poedel. Debbie Bannisters droom om met haar ‘gigantische schoothond’ Crumble te schitteren was rap voorbij. ‘Crumble is blauw, luidt de wedstrijdanalyse, en Engelse jury’s hebben nu eenmaal een voorliefde voor de gele soort.’