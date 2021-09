Postume triomf voor Christo en Jeanne-Claude: hun ‘inpakkunst’ eindelijk op de Champs-Élysées

'L'Arc de Triomphe, Wrapped', Parijs tijdens het openingsweekend. Beeld Christo and Jeanne-Claude Foundation

Cheryl (47) is speciaal uit New York ervoor overgevlogen. Met tranen in haar ogen kijkt de Amerikaanse in Parijs naar de ingepakte Arc de Triomphe. ‘Ik vind het zo prachtig’, zegt ze. ‘Ik kende Christo en ik weet dat het zijn laatste wens was dat dit kunstwerk er zou komen.’

De Arc de Triomphe, een van Frankrijks iconische gebouwen en bovendien het ­belangrijkste oorlogs­monument, is sinds afgelopen donderdag van top tot teen ­gehuld in 25 duizend vierkante meter zilverblauwe stof.

De tijdelijke ingreep is een postuum uitgevoerd kunstwerk van kunstenaarsduo en echtpaar Christo en Jeanne-Claude, dat internationale roem vergaarde als inpakkers van monumentale bouwwerken. In 1985 namen ze de Parijse brug Pont-Neuf onder handen en in 1995 werd de Reichstag in Berlijn in doeken gehuld. Maar al bij hun eerste ontmoeting in Parijs, zo’n zestig jaar geleden, droomden ze er al van om de triomfboog in te pakken.

Het kwam er niet van. Althans, ze hebben het zelf niet kunnen meemaken. Jeanne-Claude overleed in 2009, Christo in 2020. Een team onder leiding van Christos neef Vladimir Javacheff voerde het project uit volgens de instructies van Christo.

‘Het was een gestoorde droom en jij hebt die droom werkelijkheid gemaakt’, zei de Franse president Macron donderdag 16 september tegen Javacheff bij de officiële ‘onthulling’ van het kunstwerk.

Het kunstwerk mag van dichtbij bekeken en aangeraakt worden. Beeld Christo and Jeanne-Claude Foundation

Sinds zaterdag kunnen bezoekers het werk van dichtbij bekijken. Het is een spectaculair gezicht: de zilverblauwe stof transformeert het normaal gesproken rijk versierde bouwwerk tot een minimalistische vorm die glinsterend afsteekt tegen de blauwe lucht.

Minstens zo bijzonder: het beroemde verkeersplein rond de boog, een van de drukste verkeerspunten van de stad, is nu voor even voetgangersgebied. Drie weekenden na elkaar wordt het plein afgezet voor al het andere verkeer. Bezoekers kunnen op het kunstwerk aflopen en het van dichtbij bekijken en aanraken, precies zoals de kunstenaars het ooit bedachten.

Op de eerste zaterdagmiddag is het prettig druk op het plein. Bezoekers van alle leeftijden maken selfies voor de triomfboog of staan in de rij om de trappen naar de top van het 50-meter hoge bouwwerk te beklimmen. Veel bezoekers maken dankbaar gebruik van de uitnodiging om de stof te voelen.

‘Ik dacht dat het zijde zou zijn’, zegt Meghan (24) terwijl ze het zilverblauwe propyleen inspecteert. ‘Ik woon in de buurt en van een afstandje leek de stof heel zacht en soepel.’ Van dichtbij blijkt het synthetische, geheel recyclebare doek stevig en stug, als een dik dekzeil.

L’Arc de Triomphe, Wrapped is tot 3 oktober te zien. Dan wordt de boog weer ­uitgepakt, keurig op tijd voor de jaarlijkse dodenherdenking op 11 november.