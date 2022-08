PostNL verhoogt prijzen vanwege teruglopende pakketbezorging en hoge inflatie

Een depot van PostNL. Het bedrijf kampt met hoge inflatie, stijging van brandstofprijzen en personeelstekort. Beeld ANP

PostNL kan de stijging van de kosten niet compenseren door andere maatregelen te nemen, zoals efficiënter werken, schrijft ceo Herna Verhagen maandag bij de presentatie van de kwartaalcijfers. Daarom zijn de komende tijd ‘ook prijsaanpassingen’ nodig. De verhoging van de prijs voor pakketbezorging zal pas na dit jaar ingaan. Hoeveel de tarieven zullen stijgen is nog onduidelijk.

Ondanks de moeilijke marktomstandigheden kon PostNL over het afgelopen kwartaal wel zwarte cijfers overleggen, al daalde de winst flink ten opzichte van een jaar eerder. In totaal maakte het bedrijf 5 miljoen euro winst. In dezelfde periode vorig jaar was dat nog 56 miljoen euro. De omzet bedroeg 746 miljoen euro, een daling van 11 procent ten opzichte van het resultaat in het tweede kwartaal van 2021.

Coronacrisis

Het grote verschil met vorig jaar komt, naast hogere kosten, door het wegvallen van het effect van de coronacrisis op de post- en pakketbezorging. Mensen gaan inmiddels weer vaker naar fysieke winkels en bestellen minder via webwinkels. Daardoor neemt het aantal pakketbezorgingen af. In totaal werden er van april tot en met juni 13 procent minder pakketten bezorgd dan een jaar eerder.

Ook los van het corona-effect ziet PostNL dat het consumentengedrag is veranderd. Zo kan de inflatie voor mensen reden zijn om minder te bestellen. De markt is volgens het bedrijf daarom minder voorspelbaar. Toch is de verwachting dat consumenten op de lange termijn steeds meer online gaan bestellen waardoor het aantal pakketbezorgingen zal toenemen.

Personeelstekort

PostNL kampt net als andere bedrijven met een personeelstekort. Vooral bij de postbezorging is het tekort groot, er zijn tussen de 1.300 en 1.500 extra mensen nodig. Eerder dit jaar kregen de postbezorgers al een loonsverhoging van 8 procent, vorige week maakte het bedrijf bekend alle postbezorgers een vast contract aan te bieden om de functie aantrekkelijker te maken. Ook die maatregelen leveren een hogere kostenpost op.

Door de tegenvallende cijfers heeft PostNL de winstprognose voor de tweede keer dit jaar naar beneden bijgesteld. Inmiddels verwacht de bezorgdienst dit jaar een bedrijfsresultaat tussen de 145 en 175 miljoen euro, eerder dit jaar was dat nog tussen de 170 en 210 miljoen.