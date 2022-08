PostNL neemt 4.100 pakketbezorgers in loondienst na kritiek op werkwijze

Een pakketbezorger van PostNL in Duiven. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Op dit moment werken 1.900 pakketbezorgers in loondienst bij PostNL. Dat is een kwart van alle bezorgers die voor het bedrijf pakketten rondbrengen. De overige 75 procent werkt voor een van de vele onderaannemers. Dit zijn kleine zelfstandigen aan wie PostNL de routes uitbesteedt en die de routes op hun beurt ook vaak opnieuw uitbesteden.

Die werkwijze kwam het afgelopen jaar zwaar onder vuur te liggen. Volgende maand moet het bedrijf zich zelfs in de Belgische rechtszaal verantwoorden voor misstanden bij die onderaannemers. Eerder dit jaar werden de Vlaamse ceo Rudy Van Rillaer en zijn rechterhand gearresteerd op verdenking van het leiden van een criminele organisatie. De Vlaamse officier van justitie achtte de top verantwoordelijk voor misstanden lager in de bezorgketen, waaronder zwartwerken, valsheid in geschrifte en het werken met ongedocumenteerden.

Het zijn precies dezelfde misstanden als die de Nederlandse Arbeidsinspectie aantrof bij onderaannemers van het pakkettenbedrijf in Nederland. In een onderzoek naar de onderaannemers van de vier ‘pakketreuzen’ (PostNL, DHL, DPD en GLS) trof de inspectie bij negen van de tien onderaannemers zaken aan die niet op orde waren. Het leidde al tot drie boetes van in totaal 320 duizend euro voor PostNL wegens het werken met ongedocumenteerden. Het pakkettenbedrijf hangen ook nog drie andere boetes boven het hoofd.

Belgische rechtszaak

Door de berichtgeving over deze misstanden, onder meer in de Volkskrant, ontstond veel maatschappelijke ophef. ‘Ik ben het zeker niet eens met alles wat over ons is geschreven, en sommige dingen doen mij echt pijn omdat ze ver afstaan van wat PostNL volgens mij doet’, zegt ceo Herna Verhagen donderdag in gesprek met de Volkskrant. ‘Maar we zijn niet doof voor wat er over ons geschreven wordt, wat zeker heeft meegespeeld in dit besluit.’

De Belgische zaak heeft haar bovendien geraakt, zegt Verhagen. ‘Je staat ermee op en je gaat ermee slapen.’ Is de nieuwe stap, zo vlak voor de Belgische rechtszaak, een manier om de rechter te tonen dat PostNL nadenkt over een oplossing voor het probleem? ‘Nee, we willen in België voldoen aan alle wet- en regelgeving en er een goede werkgever zijn. Elk bedrijf verandert en dat zullen we ook in België doen. Maar over de exacte richting, en de hoe-wat-wanneer, zijn nog geen besluiten genomen.’

Naast het in dienst nemen van chauffeurs wil het bedrijf ook paal en perk stellen aan het eindeloos doorverkopen van routes. ‘Dat willen we beperken tot één keer’, zegt directeur Pakketten Liesbeth Kaashoek. ‘En dan willen wij weten naar wie dat werk gaat, en of alles daar correct geregeld is.’

Meegroeien

‘We vragen onze bezorgondernemingen ook om samen met ons te groeien’, zegt Kaashoek. ‘60 procent van hen werkt met zes routes of minder. Wij willen dat ze met ons meegroeien en twee tot drie keer zo groot worden, zodat ze zelf ook wendbaarder en robuuster zijn.’

Als ondernemingen daar geen zin in hebben, gaat het bedrijf met hen in gesprek om een oplossing te vinden. Kaashoek: ‘Er zijn verschillende mogelijkheden, zo ken ik een voorbeeld van twee ondernemers die hun bedrijven hebben samengevoegd.’

Het post- en pakkettenbedrijf zegt zich voor het nieuwe personeelsplan nog niet te kunnen committeren aan een datum. ‘Ik wou dat ik het antwoord wist, want dan wist ik hoe snel de krapte op de arbeidsmarkt is opgelost’, zegt Verhagen. ‘We doen het zo snel mogelijk.’