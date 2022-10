PostNL lijdt verlies en krijgt concurrentie van DHL in briefbezorging

Beeld ANP / Dieter Telemans

De omzet van het post- en pakketbedrijf daalde in het derde kwartaal naar 709 miljoen euro tegen 729 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. Vorig jaar boekte PostNL in die maanden nog een operationeel bedrijfsresultaat van 23 miljoen euro. De slechte cijfers leidden vrijdagochtend tot een koersval van het aandeel PostNL van 10 procent.

Nederlanders bestelden in de maanden juli, augustus en september minder bij internetwinkels dan PostNL had verwacht. Daardoor liep het aantal af te leveren pakketjes terug met ruim 1 procent. De hoge inflatie en zorgen over de economie zijn volgens het bedrijf de oorzaak van de terughoudendheid van de e-shoppers.

Ook de briefbezorging liep terug. In het derde kwartaal leverde PostNL 9,3 procent minder brieven af dan in dezelfde periode vorig jaar. Het brievendeel is nog wel goed voor bijna de helft van de omzet van de onderneming.

Brievenmark

Ruim een week geleden kondigde PostNL aan dat het per 1 januari al zijn tarieven verhoogt. Het basistarief voor brieven naar het buitenland gaat per 1 januari van 1,55 euro naar 1,65 euro. De prijsverhogingen waren voor Deutsche Post-dochter DHL reden om aan te kondigen dat het volgend jaar naast de pakketbezorging ook de slag aangaat om de brievenmarkt. De concurrentie zal zich vooralsnog beperken tot de markt voor brieven van meer dan 50 gram. Gewone brieven en ansichtkaarten blijven het exclusieve werkgebied van PostNL. Dat bedrijf nam in 2019 concurrent Sandd over om de briefbezorging lonend te houden.

Ook het versturen van een pakket wordt duurder. De prijsverhogingen zijn door het dalende postvolume en het stijgen van de bedrijfskosten volgens PostNL ‘onvermijdelijk en noodzakelijk’. De kosten van bijvoorbeeld brandstof voor de bestelwagens zijn onverwacht hoog opgelopen. Ook personeelskosten vertonen een stijgende lijn. PostNL onderhandelt nog met het personeel over nieuwe arbeidsvoorwaarden.

PostNL schrapte vrijdag zijn winstverwachting over heel 2022. In augustus was diezelfde verwachting al verlaagd. Tot de jaarwisseling verwacht het bedrijf nog wel evenveel pakketten te gaan bezorgen als in het vierde kwartaal van vorig jaar.