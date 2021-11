PostNL in België onder vuur wegens wantoestanden, politiek wil ingrijpen

Een depot van PostNL in Mechelen. Beeld ANP / Dieter Telemans

Dat liet de betrokken minister van Post, Petra de Sutter, dinsdag weten naar aanleiding van invallen bij drie depots van PostNL. Die werden een dag eerder gedaan door de Belgische arbeidsinspectie, politie en douane in het kader van een groot onderzoek naar ‘sociale fraude’ bij de onderaannemers die voor de Nederlandse pakkettenreus werken. Bij de invallen werden onder meer zwartwerk, overwerk en een enkel geval van illegale tewerkstelling geconstateerd.

De Sutter spreekt in de Vlaamse krant De Morgen van ‘19de -eeuwse toestanden’. ‘Dat kan natuurlijk niet in 2021 in ons land.’ De minister is al langer bezig met een wetsontwerp om de pakkettensector te hervormen en de arbeids- en loonvoorwaarden van bezorgers te verbeteren. Dat proces zou na de invallen en een onthullende undercoverreportage van een Vlaamse journalist in een ‘stroomversnelling’ zijn gekomen.

Een van de PostNL-depots waar de arbeidsinspectie binnenviel, in Wommelgem, is nog altijd verzegeld. Het kan nog veertien dagen duren voordat de officier van justitie het weer vrijgeeft. PostNL is hierover in gesprek. Volgens een woordvoerder van het pakkettenbedrijf leidt het wegvallen van een van de negen depots nog niet tot problemen bij de bezorging zo vlak voor Black Friday. Hij wil nog niet vooruitlopen op de besluitvorming door de Vlaamse politiek.

PostNL ligt in België al langer onder vuur. Anders dan concurrent Bpost heeft het Nederlandse bedrijf zijn bezorgers niet zelf in dienst maar besteedt het, net als in Nederland, routes veelal uit aan onderaannemers: kleine zelfstandigen die de routes op hun beurt weer uitbesteden. Daardoor ontbreekt het zich op wie dat onder welke omstandigheden doet. Volgens het Vlaamse OM werkt dat sociale fraude in de hand. Het noopte de officier van justitie om een rechtszaak aan te spannen tegen het pakkettenbedrijf. Die dient dit voorjaar.

Ook in Nederland leidt die manier waarop de pakketbezorging is georganiseerd tot misstanden. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid deed onderzoek naar de grote vier (PostNL, DPD, GLS en DHL) en constateerde dat bij 9 op de 10 onderaannemers de zaken niet op orde zijn. Chauffeurs werkten zwart, werden onderbetaald en hadden geen verblijfsvergunning. Deze zomer legde de Inspectie een boete van 280 duizend euro op aan PostNL omdat ze in het vervoer bij depots werkten met een onderaannemer die 36 medewerkers van drie andere bedrijven inhuurde. Stuk voor stuk laagbetaalde ongedocumenteerden.