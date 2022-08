PostNL biedt alle postbezorgers vast contract aan

Postbezorger van PostNL. Beeld ANP

Het aanbod geldt voor bezorgers die al in dienst zijn, maar ook voor nieuwe rekruten. Daarmee hoopt PostNL in de aanloop naar de drukke decembermaand een antwoord te formuleren op het nijpende tekort aan personeel. Het voormalig staatsbedrijf komt zeker 1.300 bezorgers tekort op een personeelsbestand van 16.500 postbodes. De afgelopen maanden werd postbodes daarom verzocht overuren te maken en liepen kantoorpersoneel en sorteerders ook wijken.

Het aanbod voor een vaste aanstelling komt bovenop de verhoging van het cao-loon met 8 procent die het post- en pakkettenbedrijf dit voorjaar al toezegde. Die cao kwam tot stand na zeer moeizame onderhandelingen met de vakbonden. De FNV eiste dat het salaris, dat rond het minimumloon ligt, verhoogd zou worden naar 14 euro, maar dat achtte het post- en pakkettenbedrijf niet haalbaar omdat de prijs voor de bezorging dan fors zou toenemen. Wel kwam er een aanmeldbonus van 250 euro voor kraptegebieden en een vergoeding voor de (elektrische) fiets.

De postdivisie is al langer het zorgenkindje van PostNL. Het aantal brieven dat moet worden bezorgd neemt (een opleving tijdens de pandemie daargelaten) al jaren af, maar de wet verplicht PostNL wel vijf dagen per week de post te bezorgen. In 2019 leidde het tot een boete van 2 miljoen euro omdat 5,66 procent van de brieven niet binnen een dag werd afgeleverd.