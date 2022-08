PostNL biedt alle postbezorgers vast contract aan in strijd tegen personeelstekort

Postbezorger van PostNL. Beeld ANP

Het aanbod geldt voor bezorgers die al in tijdelijke dienst zijn, maar ook voor nieuwe rekruten. Daarmee hoopt PostNL in de aanloop naar de drukke decembermaand een antwoord te formuleren op het nijpende tekort aan personeel. Het voormalig staatsbedrijf komt structureel 1.300 tot 1.500 bezorgers tekort, op een personeelsbestand van 16.500 postbodes. De afgelopen maanden moesten bezorgers daarom overuren maken en liepen ook kantoorpersoneel en sorteerders wijken.

Het vaste contract komt boven op de loonsverhoging van 8 procent die eerder dit jaar werd overeengekomen met de vakbonden. Dat gebeurde na moeizame cao-onderhandelingen, waarin de FNV eiste dat het salaris verhoogd zou worden naar 14 euro. Daar ging het post- en pakkettenbedrijf niet in mee. Wie nu voor PostNL gaat werken, verdient een uurloon van zo’n 10,71 euro bruto, daarnaast is er een aanmeldbonus van 250 euro. Volgens een woordvoerder moet post bezorgen na de genomen stappen ‘de beste bijbaan van Nederland worden’ voor onder meer jongeren en aow’ers.

Of die over de streep worden getrokken met een vast contract, moet volgens arbeidseconoom Joop Schippers nog blijken. ‘De behoefte aan een vast contract is erg afhankelijk van de levensfase. Jongeren maakt het vaak niet uit, terwijl het voor jonge stellen die een huis willen kopen belangrijk kan zijn.’ Hij ziet nog geen andere werkgevers die dezelfde koers varen als PostNL. Het aandeel flexibele contracten nam in het eerste kwartaal van dit jaar ondanks de krapte juist sterker toe dan het aandeel vaste contracten.

Eerzame functie

Volgens de Utrechtse hoogleraar had PostNL er ook voor kunnen kiezen ruimere contracten te bieden, zodat bezorgers er hun brood mee kunnen verdienen. ‘De postbode was vroeger echt iemand in de samenleving, een eerzame functie waarmee je je gezin kon onderhouden’, stelt hij. ‘Met de flexibilisering van het werk en het opknippen in kleine baantjes is dat verloren gegaan en zijn er mensen die niet eens meer weten wie hun postbode is.’

Volgens PostNL is het vrijwel onmogelijk om aanstellingen van meer dan 15 uur per week te bieden. De hoeveelheid brieven daalt jaarlijks met 8 tot 10 procent, maar het bedrijf heeft wel de wettelijk plicht om vijf dagen per week post te bezorgen. Dat betekent minder brieven per dag en dalende inkomsten. Dat het bedrijf zich daarbij moet houden aan een maximale postzegelprijs maakt het volgens de woordvoerder ‘altijd zoeken naar de juist balans tussen de bezorging betaalbaar houden en aansluiten bij een concurrerende arbeidsmarkt’.

De veranderingen die PostNL doorvoert voor postbodes hebben geen gevolgen voor de pakkettendivisie. Daarvoor blijft het bedrijf werken met het model van uitbesteding, waarbij pakketbezorgers niet in loondienst zijn van PostNL maar bij een van de vele onderaannemers. Deze manier van werken kwam de afgelopen maanden onder vuur te liggen nadat de Belgische officier van justitie de Vlaamse topman van PostNL had laten arresteren vanwege misstanden bij die onderaannemers. En in Nederland legde de arbeidsinspectie het bedrijf 320 duizend euro boete op omdat illegalen en zwartwerkers pakketten voor het bedrijf bezorgden. PostNL hangen nog vier boetes boven het hoofd.