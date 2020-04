Positieve trend: minder nieuwe patiënten in Brabantse ziekenhuizen

Het Amphia Ziekenhuis is begonnen met het vervoeren van coronapatiënten naar ziekenhuizen buiten Brabant. Beeld ANP

‘Het aantal nieuwe coronapatiënten vlakt af, ook vandaag weer’, zei ROAZ-voorzitter Bart Berden, tevens directeur van het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg, donderdag. ‘We zien nu al enkele dagen een daling. Dat is positief nieuws. De afname van het aantal nieuwe patiënten geeft hoop. Dit laat zien dat de maatregelen die zijn genomen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, beginnen te werken.’

Ook het aantal patiënten in de provinciale ziekenhuizen (inclusief Weert) is al dagen stabiel op ruim 550. Inclusief de ic’s is dat ruim 700. Dagelijks worden ook bijna 100 coronapatiënten weer ontslagen uit het ziekenhuis. Dat aantal is exclusief overleden en overgeplaatste patiënten. Het etmaal voor donderdagmiddag overleden 20 patiënten in de Brabantse ziekenhuizen – vorige week waren dat er enkele dagen meer dan 35.

Dicht bij de 100 procent

In Brabant, waar de corona-epidemie is begonnen en waarschijnlijk door carnaval razendsnel is aangewakkerd, zijn al in de eerste week van maart sociale en hygiënemaatregelen afgekondigd in de strijd tegen het virus. Een week later volgde de rest van het land, culminerend in het algehele verbod op zondag 15 maart: alle scholen, kroegen en restaurants dicht.

Maar ROAZ-voorzitter Berden onderstreepte dat ondanks die positieve ontwikkelingen de coronacrisis ook in Brabant nog lang niet voorbij is. Want het aantal opnames van ernstig zieke coronapatiënten op de intensive care blijft ook in de Brabantse ziekenhuizen stijgen. ‘We zitten nu op 86 procent van onze maximale ic-capaciteit’, aldus Berden. ‘Dat zit heel dicht bij de 100 procent. Wij verwachten dat het over vijf dagen heel spannend wordt. Begin volgende week kunnen we weleens aan honderd procent bezetting komen.’

Er lagen donderdag 175 mensen op de intensive care, een dag eerder waren dat er 160. De stijging van het aantal ic-patiënten vloeit voort uit de piek van het aantal ziekenhuisopnamen tien dagen geleden. Sommige patiënten gaan na een aantal dagen in het ziekenhuis zo hard achteruit dat ze uiteindelijk naar de ic verhuizen.

Verkeersslachtoffers

De ic-capaciteit in Brabant is verdubbeld van 120 tot 250 bedden. Maar daarvan worden er circa vijftig bezet of vrijgehouden voor niet-coronapatiënten, zoals verkeersslachtoffers en mensen met een hersenbloeding of een hartinfarct.

Het verplaatsen van patiënten naar ziekenhuizen elders in het land is nagenoeg stilgevallen. Want ook andere ziekenhuizen beginnen vol te lopen met coronapatiënten. Volgens Berden is enkele dagen geleden nog tevergeefs geprobeerd een vrouw voor een spoed-keizersnede elders onder te brengen. Uiteindelijk is het ‘met creatief houtjetouwtjewerk’ gelukt haar toch in het Brabantse ziekenhuis te laten bevallen. ‘Brabant zit in de buurt van wat het maximaal aankan’, aldus de ROAZ-voorzitter.