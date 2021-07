Positief getest op reis? Blijf dan dáár in quarantaine, is de boodschap van het kabinet

Grenscontroles in april 2020. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Nederland heeft een van de hoogste besmettingscijfers in Europa. In veel ‘gele’ landen is het veiliger dan hier. Waarom dan toch een test bij terugkomst?

Het demissionaire kabinet vond het in eerste instantie niet meer proportioneel om een groot aantal landen op oranje te laten staan, laat een woordvoerder desgevraagd weten. Behalve de besmettingscijfers nemen ze nu ook bijvoorbeeld de vaccinatiegraad mee. En die is op meerdere plekken hoog genoeg om reizen niet meer te ontraden.

Het wordt dus makkelijker om op reis te gaan, maar uit veiligheidsoverwegingen scherpt het kabinet de regels aan voor mensen die terugkeren. Daarom moeten reizigers uit een land dat geel kleurt op de landkaart van het ministerie, vóór de terugtocht een test doen. Een pcr-test mag 48 uur en een antigeentest 24 uur oud zijn. Op de dag van aankomst en vijf dagen daarna wordt geadviseerd om ook een (zelf)test te doen. Deze regel geldt niet voor kinderen tot 12 jaar oud.

De regels zijn niet voor niks: zo namen tussen 13 en 20 juli rond de 4.000 Nederlanders het virus mee terug uit het buitenland, aldus de GGD. De meesten kwamen uit Spanje: 1241 reizigers testten positief.

De maatregel is niet bedoeld meer druk uit te oefenen op Nederlanders die zich nog niet hebben laten vaccineren, volgens het kabinet. ‘Het doel is in eerste instantie veiligheid’, zegt de woordvoerder. ‘Maar als dit mensen aanmoedigt is dat natuurlijk mooi meegenomen. Het kabinet is altijd voor vaccinatie geweest.’

Stel, een vakantieganger (boven de 12) in een geel gebied test positief op het coronavirus. Wat dan?

Bij een positieve test moeten reizigers op de vakantiebestemming in quarantaine. Halsoverkop terugkeren naar Nederland is niet de bedoeling, laat een woordvoerder van het ministerie weten. Dit kan lastige situaties opleveren in het buitenland. Hoe kun je quarantaine gaan als je op de camping staat of al over twee dagen het hotel uit moet? Zulk ongerief is de eigen verantwoordelijkheid van de reiziger, vindt het kabinet.

Dat is ook in de lijn van het reisadvies van het kabinet voor gele gebieden, aldus de woordvoerder. ‘Reizen kan, maar is niet zonder risico’s.’ Wie Nederland binnenkomt uit een geel gebied, moet een negatieve test laten zien. Nederlanders die geen test laten zien óf een positieve test, krijgt 95 euro boete. Dit geldt overigens ook voor alle toeristen die vanuit een geelgekleurd land naar Nederland reizen.

Hoe wordt dit gehandhaafd? Staan we straks in de file voor de Nederlands-Belgische grens bij Hazeldonk?

Er komen geen aparte douaneposten die toezien op de corona- of testbewijzen van reizigers. Automobilisten worden (binnen een straal van 5 kilometer rond de grens) steekproefsgewijs gecontroleerd door mobiele teams, dus de kans op files is vrij klein. Die voeren daar nu al controles uit, bijvoorbeeld op gebied van immigratie (migranten aan boord van vrachtverkeer) of verkeersveiligheid (caravans die te zwaar voor de weg zijn). Het controleren van reizigers wordt een extra taak voor deze teams.

Bij vliegtuigen, treinen en bussen is controle de taak van de vervoerder. Dat dit in de praktijk niet altijd plaatsvindt, is ‘niet de bedoeling’ volgens het ministerie. Er wordt opnieuw met vervoerders gesproken over de noodzaak hiervan.

Testen is lang niet overal gratis. Heeft dit niet als gevolg dat reizigers de kosten van een test tegen een eventuele boete afwegen?

Het kabinet is hier duidelijk over: de Nederlandse overheid betaalt niet voor een coronatest in het buitenland. Dan kunnen mensen ervoor kiezen om dan maar een boete te riskeren. Maar dat is niet de bedoeling, benadrukt het ministerie.

Bovendien kunnen reizigers een antigeentest laten doen, die op de meeste plekken goedkoper uitvalt dan 95 euro, als deze niet kosteloos is. Alleen pcr-testen kosten soms meer. Bij de hoogte van de boete weegt ook mee dat een geldboete die boven de 100 euro uitkomt, resulteert in een aantekening op het strafblad. Dat wil het kabinet voorkomen, net als destijds met de avondklok.