Positie Johnson wankel na juridische afgang, maar premier zelf wil van geen aftreden weten

Boris Johnson dinsdag in New York. Beeld AP

Kort na het arrest maakte Lagerhuisvoorzitter John Bercow, staand in de regen op het parlementsplein, bekend dat het Lagerhuis woensdag om half twaalf Engelse tijd weer bijeenkomt. De kans bestaat dat oppositieleider Jeremy Corbyn een motie van wantrouwen gaat indienen. Hij zou morgen in Brighton zijn congrestoespraak houden, maar die is nu met een dag vervroegd. Later in de middag spreekt de socialist zijn aanhangers toe.

Premier Johnson had grote woede veroorzaakt door het parlement vijf weken buitenspel te zetten. Volgens de regering was dat nodig vanwege het congresseizoen en de daaropvolgende Troonrede. Het vermoeden heerste dat Johnson de tijd wilde beperken waarin de volksvertegenwoordigers over Brexit kunnen debatteren. De rechters hebben na drie zittingsdagen besloten dat de prorogatie onnodig en onwenselijk was.

Sterker, volgens de rechters heeft de prorogatie nooit plaatsgevonden.

De processen tegen de omstreden prorogatie waren aangespannen door zeventig Kamerleden, de gefortuneerde anti-Brexit-campagnevoerder Gina Miller en door oud-premier John Major. Het is onduidelijk of Johnson nu meteen terugkeert uit New York, waar hij top van de Verenigde Naties bijwoont.

Johnson vecht door

Vanuit New York, staand voor een gebouw dat als bijnaam ‘een trap naar nergens’ heeft, liet Johnson weten het oneens te zijn met de rechters, maar dat hij hun oordeel zal respecteren. Van aftreden is wat hem betreft geen sprake. en hij maakte geen aanstalten om terug te gaan vliegen naar Londen. Later vandaag houdt hij een toespraak voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties.

De premier leek meer op een campagnevoerder dan een premier met zijn stelling dat tegenstanders van Brexit er alles aan doen om hem tegen te werken. Nog steeds zegt hij er zeker van te zijn dat de Britten de EU voor 31 oktober zullen verlaten. Voor Johnson is de situatie heel precair. Hij heeft al zes nederlagen geleden in het Lagerhuis en er is geen vooruitgang te bekennen aan het Brexit-front.

Een demonstrant betoogt dinsdag bij het Supreme Court in Londen tegen premier Johnson. Beeld AP

De prorogatie lijkt nu een doelpunt in eigen doel te zijn geweest. Parlementsleden zullen nu op zoek gaan naar bewijzen dat Johnson de wet willens en wetens heeft overtreden. Dat zou betekenen dat hij de koningin bewust heeft voorgelogen. Het arrest wordt gezien als een triomf voor de Britse democratie. De beslissing kan verstrekkende gevolgen hebben omdat de hoogste rechters nu de politieke arena hebben betreden.