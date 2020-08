Positie Ierse eurocommissaris wankel na schenden lockdown

Eurocommissaris Phil Hogan. Beeld AFP

Zowel de Ierse premier Micheál Martin als vicepremier Leo Varadkar vinden dat Hogan zijn Brusselse topfunctie moet opgeven. Veel Ieren zijn ziedend over ‘Golf Gate’.

De golfliefhebbers waren voor hun jaarlijkse galadiner naar een hotel in Clifden afgereisd, een plaats aan de Ierse westkust. Daarmee overtraden ze de bepaling van de regering dat niet meer dan zes mensen bijeen mogen komen in overdekte ruimten. Bovendien duurde het etentje langer dan was toegestaan. Het zorgde voor opschudding onder de Ierse bevolking, die al maanden gebukt gaat onder een zware lockdown. Zelfs veel pubs zijn nog dicht.

Twee dagen na het diner trad de Ierse minister van Landbouw Dara Calleary af. Hij was 37 dagen eerder aangetreden als vervanger van een bewindsman die wegens rijden onder invloed had moeten opstappen. Een nog grotere vis is de 60-jarige Hogan die verantwoordelijk is voor het Europese handelsbeleid, geen onbelangrijke functie gezien de Brexit en de Ierse rol in dat proces. Hogan heeft inmiddels zijn excuses aangeboden.

Hogan hield zich niet aan de Ierse coronaregels. Beeld AFP

Hogan, die tijdens het gewraakte diner een George Foreman Grill had gewonnen, beweerde dat zowel de organisatie als het hotel hem had verzekerd dat alles volgens de regels zou verlopen. Dit excuus heeft bevreemding gewekt. Hogan verbleef in Kildare, een graafschap net ten westen van Dublin en op 175 kilometer van Clifden. Volgens de lockdownbepalingen mogen bewoners aldaar alleen voor noodzakelijke reizen hun graafschap verlaten.

Onderweg werd hij door de politie aangehouden wegens bellen tijdens het rijden.

Tegenover de Ierse televisie liet Hogan weten aan te willen blijven. De beslissing over zijn lot ligt in handen van zijn Brusselse bazen, niet Dublin. Premier Martin, leider van een fragiele coalitie, is echter bang dat de Ierse bevolking nu de indruk krijgt dat sommige mensen boven de wet staan. Tot nu toe hebben de Ieren zich goed aan de lockdown gehouden, mede dankzij de media, die de regering uiterst behulpzaam zijn.

Het vertrouwen in de autoriteiten was al aangetast door het hoofd van het Ierse toerismebureau, Michael Cawley. Deze moest onlangs opstappen nadat was gebleken dat hij in Italië op vakantie was geweest. Uit hoofde van zijn functie had hij zijn landgenoten juist opgeroepen om in deze coronatijd in eigen land vakantie te vieren. Die aanbeveling bleek dus niet te gelden voor deze oud-topman van Ryanair.