Portugese zomergolf op zijn retour, kleine kinderen krijgen vaccin in VS

In een vaccinatiecentrum in New York wachten ouders tot hun kinderen aan de beurt zijn om gevaccineerd te worden. Beeld REUTERS

Piek Portugese golf lager dan eerdere uitbraken, maar voor zomermaanden relatief veel zieken

Portugal lijkt enkele weken voor te lopen op veel Europese landen in de huidige coronagolf en kan mogelijk een aanwijzing geven over wat Nederland deze zomer te wachten staat. Begin juni liepen de Portugese besmettingscijfers razendsnel op. Ook was meer dan de helft van de uitgevoerde coronatesten positief, dat hoge percentage is een teken dat veel besmettingen niet opgemerkt worden. Ook in de ziekenhuizen werd het drukker. Vermoedelijk werd de toename veroorzaakt door de subtypes van de omikronvariant, BA4 en BA5, die in Portugal eerder dominant waren dan in Nederland.

In Portugal liggen nu bijna 1.900 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie 85 op de ic, bijna evenveel als in de eerste omikronpiek in januari. Dat is omgerekend naar inwonertal zes keer zo veel als in Nederland, waar nu 566 covid-patiënten op de verpleegafdeling liggen en 27 op de ic.

Sinds twee weken is in Portugal een kentering te zien, ook deze omikrongolf lijkt net zo snel te gaan als te komen. Het aantal positieve testen en de opnamecijfers dalen. De piekbezetting in de Portugese ziekenhuizen van vorige winter wordt bij lange na niet gehaald, in januari 2021 waren ruim 6 duizend coronapatiënten opgenomen. Wel opvallend: de ziekenhuisbezetting was nog niet eerder in de zomermaanden zo hoog in Portugal.

In de Verenigde Staten kunnen kinderen vanaf 6 maanden gevaccineerd worden

Kinderen vanaf 6 maanden kunnen sinds afgelopen week in de Verenigde Staten gevaccineerd worden tegen corona. Van de kinderen tussen de 5 en 11 is in de VS nu zo’n 29 procent volledig gevaccineerd. In Nederland is dat een stuk minder, zo’n 4 procent, en voor kinderen onder de 5 zijn nog geen coronavaccins toegelaten op de Europese markt. De versnelde beoordeling van het Modernavaccin Spikevax voor kinderen onder de 5, is 10 mei gestart bij het Europees Medicijnagentschap (EMA). Of het vaccin voor jonge kinderen na goedkeuring wordt opgenomen in het Nederlandse vaccinatieprogramma is nog niet bekend. Kinderen worden veel minder vaak ernstig ziek van het coronavirus dan ouderen.

Vaccinatiekloof tussen arm en rijk blijft groot

De vaccinatiekloof tussen rijk en arm wordt niet veel kleiner. Ook nu iedereen die dat wil in de rijkere landen meerdere vaccins heeft gekregen. In de armste landen is minder dan 15 procent van de bevolking gevaccineerd, in de rijkere landen zo’n driekwart.