Portugese topmilitair Henrique Gouveia e Melo verklaarde corona de oorlog (en lijkt die te winnen)

Als we een vaccinatiecampagne met militaire precisie willen, kunnen we maar beter een militair de leiding geven, dachten de Portugezen. Driekwart jaar later staat bijna geen land er beter voor dan Portugal. Wie is Henrique Gouveia e Melo, de onderzeebootcommandant die het coronavirus de oorlog verklaarde en een volksheld werd?

Ik sterf liever dan dat ik oneervol het zinkende schip verlaat, dacht Henrique Gouveia e Melo, terwijl zijn onderzeeër in razende vaart volliep. Nog maar twintig minuten hadden ze, schatte de monteur die het gat had bekeken. Als kapitein had Gouveia e Melo zijn 53 bemanningsleden zich al laten klaarmaken voor evacuatie. Zelf piekerde hij er niet over; hij zou een oplossing bedenken of op de bodem van de Middellandse Zee eindigen.

Het was het penibelste moment uit zijn carrière, zei Gouveia e Melo (60) tegen Expresso, de krant waarin hij deze zomer de herinnering aan zijn bijna-doodervaring ophaalde. Dat hij het kon navertellen, was dankzij een manoeuvre uit de lesboeken die hem daar in zijn onderzeeboot plots te binnen schoot, maar die zo weinig werd toegepast dat hij er nooit op had geoefend. Ze moesten de luchtdruk in de cabine zodanig opvoeren dat het water niet meer naar binnen maar naar buiten stroomde. Het werkte. Onderzeeër Dolfijn was gered – en daarmee ook zijn kapitein.

Stalen zenuwen en resoluut leiderschap: het waren ook de kwaliteiten die Portugal begin dit jaar zocht voor de uitrol van het nationale vaccinatieprogramma. De politiek besloot na opstartproblemen de teugels over te geven aan het leger. Aanvoerder werd Gouveia e Melo, een viceadmiraal van de marine met veel ervaring in het coördineren van militaire operaties.

Camouflage

Onder leiding van de doorgewinterde marineman, die met zijn 1,93 meter en blauwe ogen natuurlijk gezag uitstraalt, verklaarde Portugal de oorlog aan het coronavirus. Een oorlog die alleen maar te winnen was door je te laten vaccineren, commandeerde Gouveia e Melo. Om de bevolking te doordringen van de ernst ging hij overal gekleed in camouflage-uniform.

Driekwart jaar later behoort de vaccinatiegraad van de Portugezen tot de hoogste van de wereld. Van de totale bevolking is ruim 87 procent volledig gevaccineerd. Tel je kinderen tot 12 jaar niet mee, dan klimt dat percentage naar een duizelingwekkende 98 procent. Dichter bij groepsimmuniteit denkt het land niet te komen, al groeide het aantal nieuwe besmettingen recentelijk tot rond de duizend per dag en zou het virus zich in de toenemende kou sneller kunnen verspreiden. Gouveia e Melo, die de oorlog gewonnen heeft verklaard, is een nationale held.

Gouveia e Melo tijdens een bezoek aan een vaccinatielocatie in Lissabon. Beeld AFP

Gouveia e Melo werd in 1960 geboren in de toenmalige Portugese kolonie Mozambique, waar zijn vader als advocaat werkte. Toen het Afrikaanse land zich in 1975 onafhankelijk verklaarde, verhuisde de familie noodgedwongen terug naar Portugal, waar de kolonisten razendsnel uit de gratie waren gevallen. Gefrustreerd zocht de familie haar heil in Brazilië. Het waren genoeg ervaringen voor een heel mensenleven voor tiener Henrique, die in de straten van São Paulo alleen maar harder werd.

IJzerenheinige commandant

Op zijn 19de keerde hij terug naar Portugal, naar de marine, waar hij zich ergerde aan de knulletjes die zijn jaargenoten waren. Gouveia e Melo koos voor de onderzeeër. Onder water groeide zijn faam razendsnel. De ambitieuze officier klom in zijn in totaal ruim achthonderd dagen in onderzeeërs op tot ijzerenheinige commandant.

In 1996 bracht hij 31 aaneengesloten dagen in een bepaald type onderzeeboot door, en vestigde daarmee een record. Ter ere van die prestatie was een groots onthaal georganiseerd, inclusief een optreden van de militaire muziekkapel. Een geïrriteerde Gouveia e Melo liep de opgetrommelde journalisten straal voorbij, aldus Expresso. Hij verlangde alleen naar een bad.

Weinig antivaxers

Bij het grote publiek werd de marineman pas bekend in februari, toen hij de leiding kreeg over het vaccinatieprogramma. Dat het vaccineren zo goed is verlopen, is niet uitsluitend aan hem of het leger te danken. De vaccinatiebereidheid was al groot in Portugal, waar een aanzienlijk deel van de huidige bevolking in de jaren zeventig en tachtig met eigen ogen zag hoe ziekten als polio dankzij een prikje werden uitgeroeid. Een prominente antivaccinatiebeweging is er niet.

Ook zal hebben geholpen dat Portugal in januari nog het relatief zwaarst geraakte land ter wereld was. Ambulances stonden in de file voor overbelaste ziekenhuizen, Duitsland moest artsen insturen om erger te voorkomen. Er was geen Portugees die nog eens die dramatische dagen wilde meemaken.

Zelf denkt Gouveia e Melo dat de bevolking hem vertrouwt omdat hij geen politicus is. Anders dan een minister kon hem niet worden verweten dat hij partijpolitiek laat prevaleren boven het landsbelang. Toch lijken sommige landgenoten te hopen dat hij zijn populariteit verzilvert met een entree in de politiek. In interviews krijgt hij met regelmaat de vraag of het hem niet wat lijkt, nu het werk van zijn taskforce erop zit en hij zijn uniform heeft uitgedaan. Gouveia e Melo wil er niets van weten. ‘Ik ben een militair. Ik heb mijn taak volbracht.’

Correctie: in het artikel werd Gouveia e Melo een marinier genoemd. Dit moest marineman zijn. In bovenstaande versie van het artikel is dit aangepast.