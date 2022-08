Portugese minister stapt op na sluiten kraamafdelingen en dood zwangere vrouw

Marta Temido, de afgetreden minister van Volksgezondheid van Portugal. Beeld Reuters

Een 34-jarige zwangere vrouw die op het punt van bevallen stond, overleed afgelopen zaterdag in de hoofdstad Lissabon toen ze van het ene naar het andere ziekenhuis werd vervoerd. In het Santa Maria-ziekenhuis, het grootste ziekenhuis van de stad, was op de volle kraamafdeling geen plaats meer voor haar.

Portugese autoriteiten onderzoeken haar overlijden nog. Omdat het gaat om een toerist uit India, is over haar medische achtergrond weinig bekend. Portugese media melden dat de vrouw is overleden aan een hartstilstand, maar dat het kind wel gezond ter wereld is gekomen.

Het ministerie van Volksgezondheid liet dinsdag in een schriftelijke verklaring weten dat Marta Temido per direct opstapt als minister. ‘De minister beseft dat ze niet langer aan de voorwaarden voldoet om in functie te blijven’, zo valt in de verklaring te lezen.

Personeelstekort

Het tragische overlijden van de Indiase toerist is niet het enige wat de minister tot vertrekken dwingt. Al de hele zomer klinkt er in Portugal kritiek op haar beleid omtrent het personeelstekort in Portugese ziekenhuizen. Temido besloot in juni om kraamafdelingen met te weinig personeel tijdelijk te sluiten. Zonder voldoende personeel is de situatie voor zwangere vrouwen niet veilig, stelde de minister. Vooral aan gynaecologen en verloskundigen is een groot tekort.

Het gevolg daarvan was dat ziekenhuizen met nog functionerende kraamafdelingen veel sneller vol kwamen te liggen. Hoogzwangere vrouwen moeten zodoende van het ene naar het andere ziekenhuis worden vervoerd. Behalve de Indiase toerist overleden eerder deze zomer hierdoor al twee baby’s.

Een deel van het personeelstekort op kraamafdelingen en in Portugese ziekenhuizen is het gevolg van de zomervakantie. Maar net als in Nederland heeft de coronapandemie bij het Portugese zorgpersoneel voor veel langdurige uitval gezorgd. Bovendien had Portugal al voor de coronacrisis op bepaalde terreinen een tekort aan artsen en ondersteunend personeel.

Vaccinatiecampagne

Temido’s falen een structurele oplossing te vinden, leverde haar de meeste kritiek op van oppositiepartijen. De voormalig zorgminister was sinds 2018 minister in de regering van premier António Costa. Vorig jaar oogstte ze juist lof vanwege de uiterst succesvolle vaccinatiecampagne in Portugal. In de herfst van vorig jaar was 98 procent van de bevolking boven de 12 jaar gevaccineerd.

Volgens Portugese media zal het voor premier Costa nog een hele kluif worden om voor Temido een geschikte opvolger te vinden, gezien de loodzware uitdaging van het personeelstekort. De voorzitter van Portugese doktersvereniging prees Temido. Volgens Volksgezondheidsorganisatie RTP is haar aftreden vanwege de acute problemen ongunstig.