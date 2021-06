‘Portugal heeft nu een geel reisadvies, maar als je het mij vraagt, is Spanje een veiligere bestemming’

Op het terras in Ronda, Spanje. Het land is nu nog oranje volgens het Nederlandse reisadvies, maar de besmettingscijfers dalen gestaag. Beeld REUTERS

Dion, klagen de Spanjaarden nog alleen over spits Álvaro Morata of inmiddels over de hele selectie?

‘Morata is zeker de kop-van-jut, maar het klagen heeft zich wel verspreid naar de rest van de selectie. Ook bondscoach Luis Enrique doet niets meer goed. Er is een enorm pessimistische stemming hier. Volgens een peiling van Marca, de sportkrant hier, denkt bijna de helft van de Spanjaarden dat het elftal eruit vliegt in de groepsfase.

‘Zondag na de wedstrijd was een er een veelzeggend voorvalletje. De spelers verlieten het hotel in Sevilla en veel supporters hadden zich bij de weg naar de bus verzameld. Maar de spelers, op drie na, keken eigenlijk niet op of om naar hen. Ook daar kregen zij weer veel kritiek op.’

Wat creëert het pessimisme? Bij een overwinning op Slowakije zijn ze door.

‘Het is het gebruikelijke gezeur als het niet loopt zoals het hoort te lopen. Daarbij: als je niet van Zweden en Polen hebt gewonnen, is het ook niet gezegd dat je van Slowakije wint.

‘Ze hadden er simpelweg veel meer van verwacht hier. Het is een jonge ploeg, met veel talenten. Misschien hebben ze wel te weinig zwaargewichten bij de selectie zitten. Je kunt je vraagtekens zetten bij de beslissing om Sergio Ramos niet mee te nemen. Luis Enrique heeft maar 24 spelers opgeroepen, terwijl je er 26 mag meenemen. Dan had Ramos, 180-voudig international, in ieder geval ervaring kunnen toevoegen.’

Over de besmettingscijfers kunnen de Spanjaarden positiever zijn. Kunnen we snel weer op vakantie naar het land?

‘Dat ligt in de lijn der verwachtingen. Spanje is nu nog oranje voor Nederlanders, maar de cijfers dalen gestaag, in het hele land. Hier in Madrid begint volgende week het nachtleven weer, met enige beperkingen. Vanaf zaterdag is ook de mondkapjesverplichting voorbij. Ben ik erg blij mee. Als je met 35 graden een mondkapje op moet, is het erg heet.

‘Ik maak mij eigenlijk meer zorgen over de coronasituatie in Portugal dan over die in Spanje. Daar neemt het aantal besmettingen nu redelijk toe, je ziet dat de Deltavariant groeit. Er is nu ook een soort van mini-lockdown in Lissabon, waarbij mensen de stad in het weekend niet mogen verlaten. Wat dat betreft kun je ook wat vraagtekens zetten over hoe Buitenlandse Zaken die reisadviezen bepaalt. Portugal heeft nu een geel reisadvies, maar als je het mij zou vragen, voelt Spanje als een veiligere bestemming dan Portugal. Sommige regio’s, zoals Valencia, laten al wekenlang geweldige cijfers zien.’

Je bent vorige maand in de Portugese feeststad Albufeira geweest. Hoe werd daar tegen het scenario met beperkingen in de zomer aangekeken?

‘Mensen zijn doodsbang, natuurlijk. De clubs en bars kunnen niet nog een slecht seizoen draaien, en Portugal kan dat ook niet betalen. Dan hoor je nu dat allerlei jongeren besmet terugkomen van feestvakanties... Ik betwijfel eerlijk gezegd of je die besmettingen echt aan plekken als Lloret de Mar of Albufeira kan wijten. Jongeren zouden elkaar ook besmetten als ze in Renesse gaan feesten.’

Leiders van de Catalaanse separatistische beweging tijdens hun proces in 2019. Ze kregen maandag gratie. Beeld AFP

Dan nog even over Catalonië. De Spaanse regering verleende maandag gratie aan Catalaanse politici. Leeft die beslissing op straat in Madrid?

‘Afgelopen week waren zestigduizend mensen op de been in Madrid om tegen die beslissing te protesteren. Dit besluit voelt voor hen als het doorkruisen van het juridisch proces. Die separatisten zijn veroordeeld, en worden nu zomaar vrijgelaten. Bovendien leeft de angst dat ze op vrije voeten direct hetzelfde zijn gaan doen als voorheen: pleiten voor Catalaanse afhankelijkheid.

‘De grote vraag is nu of die angst terecht is. Het is in ieder geval niet zo dat de vrijgelaten politici premier Sánchez heel dankbaar zijn. Ze vinden de beslissingen niet meer dan terecht.’

En dat terwijl Sánchez maandag nog de liefde aan Catalonië verklaarde...

‘Ja, het is in die zin een charmeoffensief van zijn kant. Hij wil uitstralen: jongens, we zijn nu eenmaal één land, laten we er samen het beste van maken. Bovendien heeft hij een van de Catalaanse pro-onafhankelijkheidspartijen nodig om een meerderheid te hebben in het Spaanse parlement. Tegenstanders zeggen dat hij het puur voor politiek gewin doet. Laat ik het zo zeggen: ik sluit niet uit dat het meespeelt.

‘Het valt ook niet uit te sluiten dat de linkse regering van Sánchez op termijn Catalonië meer autonomie zal geven. Maar het lijkt niet dat de Catalaanse regering daar ooit genoeg mee gaat nemen. Die wil onafhankelijkheid, en Madrid gaat dat nooit geven. Het is dus geen oplossing voor het probleem.’

Tot slot, Dion: waar ga jij, als we de helft van de Spanjaarden moeten geloven, de laatste EK-wedstrijd van het land woensdag kijken?

‘In een kroeg denk ik. Er zijn hier leuke barretjes, maar het valt wel op: Nederlanders kijken meer in het café naar voetbal dan Spanjaarden. Ik wilde vorige week maandag naar de eerste groepswedstrijd kijken. En de meeste kroegen waren gewoon dicht.

‘Nu is veel van de horeca in mijn buurt op maandag dicht. Maar dan nog: veel Nederlandse horecaondernemers zouden dan waarschijnlijk toch de tent opengooien. Hier niet, dus.’