Pornosite Vagina.nl aangeklaagd wegens plaatsen amateurfilmpjes zonder toestemming

Hoe komen deze naaktbeelden zonder toestemming op een pornosite terecht?

‘Iedereen kan anoniem filmpjes uploaden. Wanneer je dit doet, krijg je twee vragen: Is de gefilmde 18-plus en heb je toestemming van die persoon om dit te plaatsen? Als je de twee vakjes aanvinkt, kan het gewoon op de site worden geplaatst. Daar hoeft dus helemaal geen toestemming van de ander voor nodig te zijn. Bij filmpjes als Verborgen camera in de H&M en Spioneren in de kleedkamer is het duidelijk dat die toestemming ontbreekt.’

Hoe vaak komt dit voor?

‘Een groot deel van de filmpjes op pornosites is amateuristisch. Op Vagina.nl is de verhouding ongeveer 40 procent amateur en 60 procent professioneel. Er zijn waarschijnlijk honderden filmpjes die zonder toestemming zijn geplaatst. Maar wij krijgen natuurlijk alleen meldingen binnen van vrouwen die gehoord hebben dat ze op een pornosite staan of zichzelf daar gevonden hebben. Er zijn veel slachtoffers die geen idee hebben dat hun naaktbeelden op het internet staan.’

Wat is de impact op iemand die ongevraagd op een pornosite staat?

‘De gevolgen zijn verschrikkelijk. De impact is bijna even groot als bij seksueel misbruik. We zien bij veel slachtoffers dat ze een depressie of angstklachten krijgen. En sommige vrouwen verliezen zelfs hun baan.’

Waarom beginnen jullie de rechtszaak specifiek tegen Vagina.nl? Er zijn toch meerdere pornosites waarop dit gebeurt?

‘Er zijn inderdaad meerdere websites waar filmpjes zonder toestemming op staan. Vagina.nl is een Nederlandse site en een van de populairste. Daarnaast staan hier duidelijk filmpjes op die zonder toestemming zijn geplaatst. Bij de titel Stiekem ex onder de douche filmen sloegen wij stijl achterover. Het plaatsen van video’s zonder toestemming is in strijd met de wet Algemene verordening gegevensbescherming. Met de rechtszaak willen we dit probleem aan het licht brengen en laten zien dat pornosites tegen de wet in gaan. We beginnen nu alleen met Vagina.nl, omdat een rechtszaak al duur genoeg is. Daarom hebben we ook een crowdfunding-actie gestart.’

Waarom controleren pornosites niet of er toestemming wordt gegeven voor filmpjes?

‘Pornosites zeggen dat de verantwoordelijkheid ligt bij de uploader van het filmpje. De website ziet zichzelf als doorgeefluik en gaat ervan uit dat de maker van het filmpje toestemming heeft om het online te zetten. Pas als de pornosite een melding binnenkrijgt, verwijderen ze het beeld. Maar dan is het kwaad al geschied; mensen hebben het al gezien.

Wij vinden dat de pornosites moeten kunnen aantonen dat er toestemming is. Dit kan bijvoorbeeld met schriftelijke contracten, dat doen ze namelijk ook met professionele pornoacteurs. De gefilmde moet schriftelijk aangeven dat ze toestemming geeft om het naaktbeeld online te zetten. De websites vinden dit veel administratieve rompslomp. Maar wat weegt nou zwaarder? Iemands toekomst of het invullen van een paar papieren?’