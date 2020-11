Popzanger en politicus Oeganda vrijgelaten, 37 mensen gedood bij protesten tegen zijn arrestatie

De Oegandese popzanger en politicus Robert Kyagulanyi, alias Bobi Wine, woensdag na zijn arrestatie Beeld AFP

Bobi Wine wil het bij de verkiezingen in januari opnemen tegen de reeds 34 jaar lang regerende president Yoweri Museveni. Vrijdag werd duidelijk dat er sinds zijn arrestatie afgelopen woensdag zeker 37 mensen door de politie en het leger om het leven zijn gebracht.

Het bloedvergieten toont de vastberadenheid waarmee president Museveni, een 76-jarige, voormalige guerrillastrijder, zijn heerschappij in Oeganda wil voortzetten. Museveni’s uitdager Bobi Wine (wiens geboortenaam Robert Kyagulanyi luidt) is mede door zijn leeftijd (38) en zijn achtergrond als zanger erg populair onder de jeugd, en jeugd is er heel veel in Oeganda: meer dan driekwart van de inwoners is jonger dan 30. Geconfronteerd met hun roep om verandering, haalt Museveni met behulp van zijn grote veiligheidsapparaat de teugels alleen maar verder aan.

Bobi Wine werd woensdag gearresteerd omdat hij tijdens een verkiezingstournee, in een district ten oosten van de hoofdstad Kampala, de corona-regels zou hebben overtreden. Deze regels schrijven voor dat politici geen al te grote groepen aanhangers op de been mogen brengen, al wordt voor president Museveni een uitzondering gemaakt. Het nieuws over Wine’s arrestatie bereikte al snel Kampala, waar grote onrust uitbrak. Militairen, politieagenten en mannen in burgerkledij bedtookten op tal van plekken in de stad betogers met traangas en kogels.

‘Laat Museveni weten dat we geen slaven zijn en nooit zullen accepteren om slaven te worden’, verklaarde Wine na zijn vrijlating vrijdagg bij de rechtbank in Iganga, een stadje 150 kilometer van Kampala. Wine moet zich volgende maand weer bij de rechtbank melden. In Kampala, waar de politie op grote schaal is gaan patrouilleren, bleef het vrijdag rustig.