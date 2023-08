Populaire YouTuber eist sluiting van zijn eigen fastfoodketen: de MrBeast Burger is ‘niet te eten’

YouTube-ster Jimmy Donaldson, alias MrBeast, september vorig jaar bij de opening van het eerste fysieke MrBeast Burger Restaurant in een winkelcentrum in de Amerikaanse staat New Jersey. Beeld Getty Images for MrBeast Burger

Donaldson wil af van het contract dat hij drie jaar geleden sloot met Virtual Dining Concepts (VDC). Dat is een bedrijf dat geen eigen restaurants heeft, maar maaltijden volgens een vast recept en met een bekend logo laat maken en leveren door andere eetgelegenheden.

De eerste virtuele MrBeast Burger ging open in 2020. Wereldwijd zijn er inmiddels circa duizend restaurants die de MrBeast Burger voeren. Die pijlsnelle groei is ten koste gegaan van de kwaliteit, zegt Donaldson.

Hij kreeg dat te horen van duizenden fans die online klagen over ‘smerige burgers’, ‘rauw vlees’ en ‘koude frietjes’. Ook zijn er klachten over bestellingen die nooit hun bestemming bereikten en voedsel dat werd geleverd in de verpakking van andere ketens of supermarkten.

110 miljoen dollar

De beroerde kwaliteit van ‘zijn’ burgers werpt een smet op het blazoen van MrBeast, het pseudoniem waaronder Donaldson vanaf 2017 op YouTube een miljoenenpubliek wist op te bouwen door het posten van video’s met stunts en uitdagingen. Zijn persoonlijke vermogen wordt geschat op 110 miljoen dollar.

Donaldson zegt dat VDC zich doof houdt voor zijn suggesties. Ook zou het bedrijf nog geen cent aan royalty’s hebben uitgekeerd, terwijl het wel het MrBeast-logo plakt op steeds meer restaurants en nieuwe producten, en zonder Donaldson daarin te kennen.

VDC laat weten dat voor de aanklacht ‘iedere grond ontbreekt’. Het bedrijf claimt dat de bekendheid van het merk MrBeast juist is toegenomen als gevolg van de samenwerking.

Planet Hollywood

Als het tot een rechtszaak komt, kruist Donaldson de degens met Robert Earl, de oprichter en topman van de restaurantketen Planet Hollywood, eigenaar van een casino in Las Vegas en de naamgever van Robert Earl’s Be My Guest, een kookprogramma op de Amerikaanse televisie.

In 2001 werd Earl door het weekblad Time verkozen tot een van de 25 meest invloedrijke Amerikanen. De 72 jaar oude ondernemer is betrokken bij een hele reeks van restaurantketens, zoals Earl of Sandwich, een broodjeszaak met 36 vestigingen, en Buca di Beppo Italian Restaurants, dat eenvoudige Italiaanse recepten serveert.

In 2018 bedacht Earl Virtual Dining Concepts dat met ‘zwarte keukens’ werkt, keukens die niet het eigendom zijn van VDC en alleen doen aan thuisbezorging. Toen de coronapandemie uitbrak in 2020 was er veel klandizie voor VDC.

Tyga Bytes

MrBeast is niet de eerste beroemdheid die Earl wist te strikken. Hij begon enkele maanden eerder met Tyga Bytes, een bezorgdienst met recepten waaraan de Amerikaanse rapper Tyga zijn naam verbond (een acroniem van Thank You God Always). Het moest de eerste van een hele trits virtuele ketens worden, aldus Earl, vooral bedoeld voor kleine zaken die nieuwe inkomstenbronnen zoeken, maar niet het geld hebben om zelf een nieuw merk te verzinnen.

Mocht Donaldson het pleit in de rechtszaal winnen, dan is er straks nog maar één plek waar liefhebbers van de MrBeast Burger terecht kunnen voor een Beast Style Burger Combo: in East Rutherford, in de staat New Jersey. Daar opende Donaldson vorig jaar september een echt restaurant in het winkel- en vermaakscentrum American Dream.