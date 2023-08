Populaire Pakistaanse oud-premier Imran Khan veroordeeld tot drie jaar cel

De voormalige Pakistaanse premier Imran Khan ontkent alle beschuldigingen omtrent corruptie. Beeld REUTERS

De rechter oordeelde dat Imran Khan zijn plicht niet is nagekomen om het geld dat hij verdiende met de verkoop van staatsgeschenken aan te geven. Het gaat om dure diplomatieke geschenken van buitenlandse partners, denk aan Rolex-horloges en parfums, die hij tussen 2018 en 2022 als premier kreeg. Deze kon hij gratis of tegen een vriendenprijsje overnemen om ze vervolgens door te verkopen.

Kort na de uitspraak op zaterdag arresteerde de politie de voormalig premier, die vorig jaar door het parlement werd weggestuurd vanwege economisch wanbeleid, in zijn huis in de oostelijke stad Lahore. Dat zegt Khans advocaat Intazar Hussain tegen persbureau Reuters. Zijn politieke partij, Tehreek-e-Insaf (PTI), reageert in een verklaring dat het al een verzoek tot hoger beroep heeft ingediend bij het Hooggerechtshof.

Lees ook de analyse van buitenlandverslaggever Ben van Raaij over de greep in de Pakistaanse schatkamer.

Khan zegt dat hij zich wel aan de regels heeft gehouden en de cadeaus op legale wijze heeft verkocht. De 70-jarige politicus wijst er bovendien op dat hij precies hetzelfde deed als veel andere Pakistaanse vertegenwoordigers, maar alleen hij daarvoor wordt vervolgd. De openbaar gemaakte schatlijsten tonen inderdaad dat andere premiers, presidenten en ministers net zo goed staatsgeschenken in eigen zak hebben gestoken.

Verkiezingen in november

Volgens Khan wil de zittende premier Shehbaz Sharif een stokje steken voor zijn politieke comeback, die gezien zijn aanhoudende populariteit slechts een kwestie van tijd lijkt. Een veroordeling betekent dat Imran Khan voor de duur van een parlementaire termijn geen openbaar ambt mag bekleden. Dan mag Khan zich dus niet kandidaat stellen bij de verkiezingen in november, wanneer hij het tegen zijn grote rivaal wil opnemen.

Over de auteur

Carlijn van Esch is buitenlandredacteur van de Volkskrant. Ze woont en werkt in Sierra Leone.

In een vooraf opgenomen verklaring op X, voorheen bekend als Twitter, richt Khan tot zijn achterban: ‘Ik heb maar één oproep, blijf niet stil thuis zitten.’ Tegen de populaire oppositiepoliticus lopen tientallen rechtszaken, die in Pakistan heel wat stof doen opwaaien. Aanhangers van de 70-jarige Khan wisten meermaals zijn arrestatie te voorkomen door zijn huis met hand en tand tegen de politie te verdedigen.

In mei dit jaar pakten paramilitairen Khan toch op tijdens een zitting in de rechtbank. Daarop braken gewelddadige demonstraties uit, waarbij zeker tien doden vielen en duizenden mensen werden gearresteerd.

Khan, de voormalige aanvoerder van het nationale cricketteam, won de verkiezingen van 2018 vrij uit het niets. Zijn sportverleden en zijn strijd tegen corruptie maakten hem enorm populair. Toch stemde het parlement hem in het voorjaar van 2022 weg middels een motie van wantrouwen als verantwoordelijke voor de torenhoge inflatie en grote buitenlandse schulden van Pakistan. Het land is zwaar getroffen door de nasleep van de pandemie en de economische gevolgen van de oorlog in Oekraïne.