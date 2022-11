Populaire Pakistaanse oud-premier Imran Khan is lichtgewond na aanslag tijdens protestmars

Imran Khan na de beschieting op 3 november 2022. Beeld AP

Een man beschoot de campagneauto waarop Khan stond. De oud-premier is in zijn scheenbeen geraakt en in een auto naar het ziekenhuis gebracht. Ook enkele omstanders zijn gewond geraakt. De schutter werd direct gearresteerd. Later op donderdag bracht de politie een video naar buiten waarin de schutter erkent dat Khan zijn doelwit was. Op de Pakistaanse televisie worden amateurbeelden uitgezonden van vlak voor de aanslag, waarop hij zou zeggen dat Khan ‘mensen misleidt’.

De huidige premier van Pakistan, Shehbaz Sharif, veroordeelt de schietpartij en zegt te bidden voor Khans gezondheid.

De 70-jarige Khan is de voormalige aanvoerder van het nationale cricketteam van Pakistan. Als totale buitenstaander won hij in 2018 de Pakistaanse verkiezingen en werd hij premier van het land met zo’n 225 miljoen inwoners.

Met een motie van wantrouwen stuurde het Pakistaanse parlement hem in april dit jaar weg vanwege economisch wanbeleid. Bovendien oordeelde de Pakistaanse verkiezingscommissie twee weken geleden dat Khan de komende vijf jaar niet aan verkiezingen mag meedoen, vanwege het aannemen en niet opgeven van ‘diplomatieke giften’.

‘Buitenlands complot’

De voormalig premier en sporter is echter niet van plan dat besluit te accepteren. De motie van wantrouwen is volgens hem een ‘buitenlands complot’, georkestreerd door de Verenigde Staten. Het oordeel van de kiescommissie zou volgens hem niets anders zijn dan een poging zijn oproep tot nieuwe verkiezingen te stoppen.

Khan is nog steeds erg populair en zou een goede kans maken tijdens nieuwe verkiezingen − als hij mee zou mogen doen. Sinds afgelopen vrijdag trekt de oud-premier met een protestmars door Pakistan. Het konvooi van auto’s en vrachtwagens brengt elke dag duizenden Khan-supporters op de been en zou vrijdag eindigen in de hoofdstad Islamabad.

De schietpartij vond donderdag plaats in de buurt van de stad Wazirabad in de provincie Punjab, op zo’n 190 kilometer van de hoofdstad. Het is nog niet duidelijk of Khans mars vrijdag doorgaat.

De eerstvolgende verkiezingen in Pakistan staan pas gepland voor oktober volgend jaar.