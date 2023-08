Populaire Britse minister van Defensie Ben Wallace stapt op, vervanger is ministerie-hopper Grant Shapps

Minister van Defensie Ben Wallace zegt meer tijd te willen besteden aan persoonlijke zaken. Beeld REUTERS

Een daverende verrassing is het vertrek van Wallace niet. De 53-jarige bewindsman had deze zomer al laten weten het parlement te zullen gaan verlaten. Zijn kiesdistrict in het noordwesten van Engeland wordt opgeheven tijdens een grote herindeling. De oud-legerofficier koesterde de hoop om Jens Stoltenberg op te volgen als secretaris-generaal van de NAVO, maar dat leidde tot verzet van Frankrijk en de Verenigde Staten. Hij zegt nu meer tijd te willen besteden aan persoonlijke zaken, wat hem de afgelopen jaren te weinig lukte.

Wallace heeft Defensie vier jaar geleid, een tijd waarin hij alle politieke onrust in Westminster wist te weerstaan. Daarmee was hij de langst dienende minister op dit zware departement sinds Winston Churchill, ruim honderd jaar geleden. Wallace was zo populair, vooral bij de conservatieve achterban, dat hij na het vertrek van Boris Johnson getipt werd als nieuwe premier. Hij weigerde zich echter kandidaat te stellen. Na het overlijden van koningin Elizabeth trok hij zijn militaire uniform weer aan om zich aan te sluiten bij de wake in Westminster Hall.

Over de auteur

Patrick van IJzendoorn is correspondent Groot-Brittannië en Ierland voor de Volkskrant. Hij woont sinds 2003 in Londen en schreef meerdere boeken, waaronder over de Brexit.

Militaire steun

Zijn ambtstermijn stond in het teken van de inval van de Russen in de Oekraïne. Reeds maanden voordat Vladimir Poetin zijn troepen opdracht gaf de westgrens over te steken, wist Wallace toenmalig premier Johnson te overtuigen van militaire steun aan deze bondgenoot. Hierdoor kwamen de Britten als eerste uit de startblokken. Onlangs veroorzaakte hij een kleine rel, door de Oekraïense president Volodymyr Zelensky te waarschuwen dat niet in alle landen evenveel steun voor het helpen van diens belegerde land bestaat als in Groot-Brittannië.

Binnen het kabinet heeft Wallace hard gestreden om meer geld voor defensie, volgens hem noodzakelijk in een wereld die steeds instabieler aan het worden is. Onder Johnson kreeg Wallace vrijwel alles wat hij wilde, maar onder de huidige premier Rishi Sunak ontkomt ook Defensie niet aan een brede bezuinigingsoperatie. Tijdens de jongste begroting kreeg Defensie veel minder waarop de minister had gehoopt. De Britten besteden 2,1 procent van het BNP aan Defensie, wat meer is dan de Navo-norm, maar minder dan de 2,5 procent die Wallace verlangde.

Zijn opvolger is Grant Shapps, een loyale en multifunctionele bewindsman die al jaren van het ene naar het andere minister hopt. De jongste bestemming op deze departementale rondreis was het ministerie van Energievoorziening en Net Zero. Op de Britse televisie beweerde voormalig legerleider Lord Dannatt dat Shapps ‘heel weinig van defensie’ weet en dat het hem tijd zal kosten zich in te werken. Voordat hij in de politiek ging was Shapps een succesvolle verkoper die zich bediende van een pseudoniem, Michael Green.