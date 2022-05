Populaire avocado verbruikt 1.300 liter water per kilo, de banaan maar 84

Een groenteboer weegt avocado's op een markt in Mexico-Stad. Beeld Fernando Llano / AP

De populariteit van avocado’s blijft almaar groeien. De wereldwijde productie is de afgelopen tien jaar verdubbeld, met grote gevolgen voor het milieu. Voor het verbouwen van avocado’s is veel landbouwgrond nodig en vooral heel veel water. In veel productielanden worden bossen gekapt om de vraag bij te houden en dreigen watervoorraden op te drogen. Voor het kweken van een kilo avocado’s is gemiddeld bijna 1.300 liter nodig. Dat is veel; een kilo mango’s kost bijvoorbeeld ongeveer 370 liter water en voor een kilo bananen is maar 84 liter nodig. Dit blijkt uit cijfers van het RIVM, dat onderzoek deed naar de milieubelasting van verschillende levensmiddelen over de hele levenscyclus, van productie tot consumptie. De fruitsoorten zijn niet direct te vergelijken, maar geven een goed beeld waar de Nederlandse voedingspatronen verduurzaamd kunnen worden.

Een gemiddelde Nederlander eet jaarlijks zo’n 2,2 kilogram avocado, oftewel ongeveer 12 vruchten. Dat is bijna tweemaal zoveel als de gemiddelde EU-burger er wegwerkt. De avocado’s op de Nederlandse markt komen vooral uit Peru, Colombia en Chili, maar veruit de meeste avocado’s worden verbouwd in Mexico. Het transport in gekoelde vrachtschepen slurpt energie, en toch is de CO2-voetafdruk van een avocado aanzienlijk lager dan die van sommige vruchten die ook in Nederland worden verbouwd. Een kilo aardbeien heeft maar eenderde van het water nodig dat de avocado behoeft, maar de uitstoot van broeikasgassen is bijna vijf keer zo hoog. Vooral glastuinbouw buiten het seizoen is belastend voor het milieu. De consumptie van lokaal seizoensvoedsel vermindert de druk op het milieu aanzienlijk.