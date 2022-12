Populair schietspel Call of Duty inzet bij strijd om gamemonopolie

Een still uit de nieuwe game Call of Duty Modern Warfare II, in Amsterdam. Beeld Inifinity Ward.

Gehurkt achter wat terrasstoelen worden een paar leden van een Mexicaans kartel beschoten, terwijl nietsvermoedende toeristen gillend over het Oudekerksplein stuiven. De makers van het schietspel Call of Duty (CoD) hebben de Amsterdamse Wallen zó levensecht nagemaakt, dat menigeen er een unheimisch gevoel van krijgt. En dit spel komt dus naar de console van Nintendo – het ultieme familiebedrijf met koddige, rondbuikige figuurtjes als Mario en Yoshi.

Nintendo biedt al langer schietspellen aan op de Switch, maar die zijn wel een stuk minder groot en realistisch dan CoD. De Switch is een stuk compacter dan de consoles van PlayStation (Sony) en Xbox (Microsoft).De laatste editie van CoD past daar bij lange na niet op, althans niet zonder extra geheugen. Het is de vraag hoe Microsoft dat voor elkaar wil krijgen.

Belangrijker nog: het is op dit moment helemaal niet aan Microsoft om CoD op wat voor platform dan ook uit te brengen. Microsoft is namelijk nog geen eigenaar van de game. De techgigant is al lange tijd in een overnameproces verwikkeld met de maker van het spel, Activision Blizzard.

Microsoft probeert de gamestudio voor bijna 70 miljard dollar (66,7 miljard euro) te kopen, maar de Amerikaanse toezichthouder, de Federal Trade Commission (FTC), houdt donderdag een stemming om mogelijk de deal te blokkeren. De FTC vreest dat Microsoft spellen van Activision Blizzard alleen nog op de eigen Xbox-console uitbrengt, zodat mensen genoodzaakt worden een Xbox te kopen. Ook de Europese Commissie is kritisch over de overname.

Voordeeltjes

‘Ik denk niet dat we deze stap van Microsoft moeten lezen als een daadwerkelijke aankondiging dat je CoD binnenkort op de Switch kunt spelen’, zegt Tom Wijman, game-expert bij marktanalist Newzoo. ‘Het lijkt me een strategische zet om toezichthouders ervan te overtuigen dat Microsoft de spellen van Activision Blizzard voor alle consoles toegankelijk houdt.’ Dat betekent overigens niet dat Microsoft na de overname CoD ineens alleen toegankelijk zou maken voor de Xbox. ‘Dit spel is zo groot, dan jagen ze de hele gamecommunity tegen zich in het harnas.’

Wat wel mogelijk is, is mensen met een Xbox net wat meer voordeeltjes geven, zodat gamers op de lange termijn toch op de Xbox overstappen. Of gamers moeten maandelijks een bedrag betalen om het spel online te kunnen spelen.

‘Microsoft wint dit spelletje altijd. Zij hebben een veel grotere omzet dan Sony of Nintendo en kunnen zo’n dure uitgave makkelijk compenseren’, zegt Wijman. ‘Maar de toezichthouders zullen deze overname alleen blokkeren als het monopolie van Microsoft zo groot is dat consumenten geen alternatief hebben,’ zegt Wijman. ‘Sony zegt nu dat er geen alternatief is voor CoD, omdat dit spel zo uniek is.’ CoD heeft wereldwijd honderden miljoenen spelers. ‘Het grappige is dat Microsoft dit nu probeert te bagatelliseren, omdat dit hun overname in de weg staat. Terwijl ze ondertussen dus wel de maker van het spel voor bijna 67 miljard euro proberen in te lijven.’