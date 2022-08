Poppodium Paradiso zoekt 30 miljoen voor uitbreidingsplannen: ‘Van muziektempel tot cultuurtempel’

Amsterdams poppodium Paradiso. Beeld Arie Kievit

Muziekgebouw Paradiso in Amsterdam groeide afgelopen vijftig jaar uit van kosmisch ontspanningscentrum voor hippies tot een gewijd podium voor internationale artiesten; maar het voldoet niet langer aan de eisen van een poppodium en wil daarom flink verbouwen en uitbreiden. De popzaal wist onlangs voor 3,5 miljoen euro een naastgelegen, braakliggend terrein op te kopen, en zoekt nu financiers om het toekomstplan 100 jaar Paradiso te bekostigen. Dat plan, dat circa 30 miljoen euro gaat kosten, moet tevens een eind maken aan aanhoudende klachten van buren wegens geluidsoverlast.

‘We zitten heel, heel krap’, zegt een woordvoeder van Paradiso. Het gebouw uit 1880 van kerkorganisatie De Vrije Gemeente is volgens hem te klein voor twee zalen en de 120 personeelsleden van de non-profitorganisatie, vertoont scheuren in de muren en lekt hardnekkig geluid. Hij erkent dat ook de bezoekers die voor en na concerten en clubavonden op straat wachten of napraten, overlast veroorzaken voor de bewoners rond het Leidseplein. ‘Vandaar dat we een ondergrondse entree hebben bedacht in het nieuwe gebouw, en een speciale glazen geluidswand tot dakhoogte aan één kant van het bestaande gebouw.’

Laatste stukje braakliggend terrein

Paradiso benaderde de eigenaar van het laatste stukje braakliggende land in het centrum van de hoofdstad. Die bleek bereid te verkopen en de Rabobank verstrekte een hypotheek. Het toekomstplan voorziet in een gebouw van vijf verdiepingen met een ondergrondse tunnel naar Paradiso, een filmzaal, een expositieruimte, een onderwijsruimte voor conservatoriumstudenten en kantoren voor de programmeurs en technici. ‘We willen onze activiteiten gaan verbreden; van muziektempel tot cultuurtempel.’

De kerk-achtige hoofdzaal blijft volgens de woordvoerder het hart van Paradiso. Door het verplaatsen van kantoorpersoneel komt er volgens hem ruimte voor een derde zaaltje boven in het gebouw, terwijl een naastgelegen ondergrondse fietsenstalling kan worden verbouwd tot dansclub.

Voor een groot nieuw podium in de hoofdstad, ergens tussen Afas Live (6.000 bezoekers) en Paradiso (1.500), is volgens de organisatie geen behoefte nu concertorganisator Mojo gebruikmaakt van de Gashouder (3.500). ‘Ik vind het een slim plan’, zegt directeur Berend Schans van de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (125 leden). ‘Eigenlijk gaan ze terug naar hun roots. Met meer aandacht voor artiesten en jonge makers; meer ruimte voor inbreng van het publiek.’ Schans verwacht dat de programmeurs van Paradiso erin zullen slagen een jonger, alternatief publiek te trekken. ‘Ze experimenteren nu al met nieuwe dingen, verspreid over de halve stad.’ De directeur vraagt zich wel af hoe Paradiso die tientallen miljoenen bij elkaar denkt te krijgen.

Handhavingsverzoek

‘Er is veel belangstelling’, verzekert de woordvoerder. Begin deze week meldden zich volgens hem vier grote partijen na de presentatie van het plan. Maar hij verwacht niet dat de benodigde miljoenen volledig door particulieren kunnen worden opgebracht. ‘Een deel zal van de overheid moeten komen.’ Het stadsbestuur onderstreept volgens hem regelmatig het belang van de nachtcultuur. De gemeente Amsterdam, eigenaar van het Paradiso-pand, betaalt nu 1 miljoen euro subsidie per jaar (op een begroting van 18 miljoen). ‘Dat geld is ook bedoeld voor het onderhoud van het pand, dus daar blijft niet veel van over.’

Amsterdam laat weten dat Paradiso onderdeel uitmaakt van het gemeentelijke Kunstenplan. Enkele bewoners hebben volgens een woordvoerder een handhavingsverzoek ingediend tegen het poppodium. Dat verzoek is volgens een woordvoerder afgewezen. Stadsdeelvoorzitter Alexander Scholtes noemt de nieuwe plannen desgevraagd interessant en gaat uitzoeken hoe die in de buurt zullen passen. ‘Naast de plannen voor de naastgelegen fietsenstalling, waarmee geluidsoverlast door omwonenden wordt tegengegaan, is dit nóg een interessante ontwikkeling.’