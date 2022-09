Poolse stedeling wordt vermanend toegesproken: het kindertal moet omhoog

Een nieuw seizoen betekent in Warschau ook een nieuwe katholieke postercampagne. In elk geval in mijn eigen straat, waar ik na mijn zomervakantie tegen een plakkaat met een lap tekst aanliep. Het ontcijferen duurde even, maar aan ‘huwelijk’, ‘kerk’, ‘scheiding’ en ‘bidden’ (onmisbare woordenschat voor elke Polencorrespondent) had ik genoeg.

Volgens de poster eindigt in de Verenigde Staten de helft van de burgerlijke huwelijken in een scheiding; van in de kerk gehuwde echtparen die wekelijks de mis bezoeken en samen bidden, scheidt slechts een op de duizend.

Het is het zoveelste stukje religieuze reclame dat ik zie verschijnen sinds ik in Warschau woon. De boodschappen variëren van betrekkelijk mellow (uitspraken van Poolse paus Johannes Paulus II) tot ronduit morbide (een bloederige foetus in een prullenbak met de tekst ‘Ik ben 11 weken oud’). Soms zijn de posters ondertekend – bijvoorbeeld door Fundacja Kornice, een katholieke stichting met extreme opvattingen – soms ook niet.

De boodschappen ageren tegen ontkerkelijking, abortus, echtscheiding en andere nieuwlichterij. Deze zomer hing de stad vol met een poster van twee meisjes in een weide en de tekst ‘Waar zijn deze kinderen?’. Ernaast stond het aantal kinderen per gezin in de jaren vijftig, tachtig en heden (verrassing: gezinnen zijn nu kleiner).

Tegenstanders van abortus, die in Polen de politieke wind mee hebben, schermen graag met het dalende geboortecijfer als rechtvaardiging van hun standpunten. De makers van de poster leken te zijn vergeten dat de Poolse abortuswetgeving in de jaren vijftig en tachtig een stuk liberaler was dan nu.

Zulke plakkaten tref ik altijd in of vlak bij steden aan – het minicollege echtscheidingsstatistiek zag ik van de week nog op een gigantisch billboard in een voorstad van Warschau – maar nooit op het platteland.

Wellicht moet de campagne vooral Poolse stedelingen overtuigen, die al lange tijd wegdrijven van de fanatiek conservatieve minderheid in het katholieke land. Of passerende buitenlandse journalisten als ikzelf (ongetrouwd, kinderloos én niet gedoopt – brrr).

Ik vraag me af wie luistert. De bezoekers van de kerk aan het nabijgelegen Plac Zbawiciela misschien, waar zeer conservatieve katholieken kind aan huis zijn. Aan de bezoekers van de cafés aan hetzelfde plein en andere vrijplaatsen in de omgeving zal het minder zijn besteed. Of de posters zijn vooral bedoeld om te laten zien: wij zijn hier nog.

Een nieuwe katholieke postercampagne in Warschau. Beeld Arnout le Clercq

Want Polen ontkerkelijkt in hoog tempo, jongeren en steden voorop. Er zijn politici en geestelijken die de hand van het verderfelijke Westen in deze uitholling van de Poolse tradities zien. In werkelijkheid hebben veel Polen schoon genoeg van de religieuze bemoeizucht. De grote politieke invloed van de kerk werkt juist averechts.

Overigens valt het met die ‘westerse’ invloed ook wel mee. Polen zijn creatief genoeg om hun eigen weg te vinden buiten de starre hang naar traditie, met gevoel voor humor bovendien.

Zo opende pal tegenover de religieuze posterplek recent een bakkerij die gebak verkoopt in de vorm van penissen en vulva’s. Weer eens iets anders dan een hostie, of pańska skórka (‘maagdenhuid’): mierzoet snoepgoed uit Warschau en omgeving dat traditioneel rond Allerheiligen wordt gegeten.

Sindsdien zie ik in mijn straat de hele tijd jongeren met geslachtsdelen op stokjes lopen. Terwijl ik de tekst over het huwelijk en het bidden nog eens goed nalees, loopt een drietal tieners met versgebakken piemels de poster straal voorbij.