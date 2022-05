Poolse rechters hebben weinig fiducie in deal tussen Polen en EU over rechtsstaat

Een protest in Krakau op 18 januari 2022 voor de onafhankelijke rechtspraak in Polen. Beeld NurPhoto via Getty Images

Het herstel van de rechtsstaat in Polen? Rechter Piotr Gąciarek (48) is er niet gerust op. Ook als er een akkoord komt tussen de Europese Commissie en Polen over het coronaherstelfonds. Polen belooft in ruil daarvoor hervormingen, zoals het afschaffen van de omstreden tuchtkamer die al meerdere kritische rechters schorste, waaronder Gąciarek. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen vliegt donderdag waarschijnlijk naar Warschau, een teken dat de overeenkomst mogelijk deze week nog wordt beklonken.

Vorig jaar lagen Brussel en Warschau op ramkoers. Maar na de Russische invasie van Oekraïne ontpopte Polen zich tot frontstaat en belangrijke bondgenoot binnen de EU. Het verlangen om geschillen over de rechtsstaat bij te leggen is groot in tijden van crisis. ‘De regering gokt erop dat de EU het te druk heeft met de oorlog en bereid is tot elke deal, gewoon om een deal te hebben’, vreest Gąciarek. En dan zijn rechters het kind van de rekening.

Gąciarek zit in het kantoor van Wolne Sądy (‘Vrije Rechtbanken’), een organisatie in Warschau die zich inzet voor de onafhankelijke rechtspraak in het land. De rechter mag zijn beroep inmiddels meer dan een half jaar niet uitoefenen. Afgelopen najaar werd hij geschorst door de omstreden tuchtkamer van het Poolse Hooggerechtshof. ‘Ik kreeg een fax waarin stond dat ik geen rechter meer was. Ze hebben me niet eens gehoord, hoewel iedereen recht heeft voor een rechtbank te verschijnen. Ik ben slechter behandeld dan een doorsnee crimineel.’

Op deze tuchtkamer bijten zowel de Europese Commissie als Polen al een tijdlang hun tanden stuk. De kamer is deel van het Poolse Hooggerechtshof en disciplineert rechters door ze te schorsen of op andere wijze te straffen. Vooral rechters die kritiek hebben op de koers van de regering en het uithollen van de onafhankelijke rechtspraak moeten het daarbij ontgelden. Volgens de Commissie is de kamer een aantasting van de rechterlijke onafhankelijkheid, de Poolse regering stelt dat ze zelf mag bepalen hoe en waarom ze rechters disciplineert.

200 miljoen euro boete

In juli 2021 sommeerde het Europees Hof in Luxemburg dat de tuchtkamer de activiteiten voorlopig moet staken. Polen trok zich daar weinig van aan, getuige de schorsing van Gąciarek. ‘Na de uitspraak zijn nog vier rechters geschorst, ik was de tweede.’ Het Hof legde Polen in oktober een dwangsom op van een miljoen euro per dag. Inmiddels gaat het om meer dan 200 miljoen euro boete die Polen weigert te betalen.

De Commissie heeft echter een troef in handen waarbij deze boete verbleekt: het coronaherstelfonds, goed voor 36 miljard euro aan giften en goedkope leningen. Het fonds blijft bevroren zolang Polen zijn poot stijft houdt. De Commissie heeft drie eisen: schaf de tuchtkamer af, verander de wetgeving voor het disciplineren van rechters en zet geschorste rechters terug op hun plek. Deze voorwaarden zijn in ‘mijlpalen’ gegoten, EU-taal voor: eerst resultaten, dan geld.

Polen heeft dat geld hard nodig. De Poolse president Duda ontwierp een plan om de tuchtkamer te hervormen. Afgelopen donderdag stemde het Poolse parlement in met een voorlopige versie van het plan. Maar Gąciarek is sceptisch over de plannen van Duda. ‘Het presidentiële plan zoals het er nu ligt, voldoet niet aan de mijlpalen.’

Rechter Krystian Markiewicz uit Katowice beaamt dit. Volgens Markiewicz, voorzitter van belangenvereniging Iustitia die ongeveer een derde van de Poolse rechters vertegenwoordigt, gaat het om een cosmetische verandering. ‘De tuchtkamer verandert eigenlijk alleen van naam.’ Er komt een ‘kamer voor beroepsverantwoordelijkheid’ voor in de plaats. De rechters in de tuchtkamer mogen met pensioen of kunnen naar een andere kamer van het Hooggerechtshof.

‘Als een tumor neemt de regering het rechterlijk apparaat over’

Markiewicz is bang dat ze zelfs kunnen terugkeren in de hervormde tuchtkamer, via de Poolse Raad voor de Rechtspraak (KRS), die rechters nomineert. De KRS is volgens hem een politiek instrument met daarin rechters die loyaal zijn aan de regering, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens deed een vergelijkbare uitspraak. Markiewicz omschrijft de KRS als een ‘tumor’: via politieke nominaties neemt de regering langzaam het rechterlijk apparaat over. Inmiddels zijn 2000 van de 10.000 rechters in Polen via de gepolitiseerde KRS benoemd, waaronder de rechters die nu in de tuchtkamer zitten.

De tuchtkamer is zo bezien slechts een stukje van de complexe puzzel die de Poolse regering van het rechterlijk apparaat heeft gemaakt. En problemen zoals de KRS liggen nu niet eens op de onderhandelingstafel. Met een akkoord over de tuchtkamer kan de Commissie claimen een belangrijke stap te hebben gezet in de strijd om de Poolse rechtsstaat, maar lost daarmee weinig op, vinden kritische rechters. En wat het akkoord precies zal behelzen is nog onduidelijk, tot ergernis van Dorota Zabłudowska, bestuurslid van Iustitia. ‘We zijn bang dat de Commissie akkoord gaat met de ontoereikende wet die er nu ligt. En dan is het te laat.’

Vorige week hief de tuchtkamer voor het eerst een schorsing op. Rechter Paweł Juszczyszyn uit Olsztyn mag na 839 dagen terugkeren naar zijn werk, mogelijk een signaal aan Brussel. Wel is hij overgeplaatst naar een andere afdeling: familierecht in plaats van zijn specialisatie civiel recht. Gąciarek: ‘Je ziet hoe politiek deze organen zijn. Heeft de regering problemen met de EU? Dan zetten we een rechter terug op zijn plek om goede sier te maken. Het systeem is verrot.’ Wanneer hij zelf aan het werk mag, is onduidelijk. ‘Gelukkig geef ik nog les, hoewel dat officieel niet mag vanwege het ‘demoraliserende’ effect dat ik op studenten zou hebben.’

‘Ik begrijp heel goed dat Poolse rechters niet altijd het belangrijkste onderwerp zijn in de EU,’ zegt Gąciarek tot slot. ‘Maar zonder functionerende rechtsstaat stort alles in elkaar.’ Markiewicz valt hem bij. ‘De EU zegt: wij zijn anders dan Poetin, onze democratieën zijn gebaseerd op de rechtsstaat. Maar dan moeten we die waarden ook thuis verdedigen.’