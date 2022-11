Poolse president maant regering tot kalmte na raketinslag: ‘Gaat om eenmalig voorval’

De Poolse president Andrzej Duda. Beeld ANP / EPA

De Poolse president Andrzej Duda houdt voorlopig een slag om de arm. Volgens hem gaat het ‘hoogstwaarschijnlijk om een raket van Russische makelij’. Daarmee is nog niet duidelijk wie de raket heeft afgevuurd of waar deze vandaan kwam, aldus Duda woensdag in de vroege ochtenduren. Het gaat volgens Duda, die benadrukte dat de regering in Warschau kalm blijft, om een ‘eenmalig voorval’.

Ook de Amerikaanse president Joe Biden drukte zich na afloop van een spoedoverleg met wereldleiders op Bali, waar momenteel de G20-top wordt gehouden, voorzichtig uit. Op basis van de informatie die momenteel beschikbaar is, zei Biden, is het ‘onwaarschijnlijk’ dat de raket vanuit Rusland is afgevuurd. Het onderzoek naar de toedracht is in volle gang en voordat dat is afgerond wil hij geen voorbarige uitspraken doen, zei Biden tegen de verzamelde pers.

De Poolse premier Mateusz Morawiecki riep dinsdagavond de defensietop bijeen voor een spoedzitting vanwege een ‘crisissituatie’. ‘We verhogen de gereedheid van onze militaire eenheden’, zei regeringswoordvoerder Piotr Müller in een persconferentie.

Het Russische ministerie van Defensie ontkent dat het aanvallen heeft uitgevoerd in de buurt van Poolse grens en noemt de berichten ‘bewuste provocaties’. Een woordvoerder van het Kremlin zegt tegen CNN ‘helaas’ niets te weten over een raketinslag.

Russische raket ingeslagen in Poolse grensplaatsje Przewodów.

Premier Rutte noemde de berichten over raketinslagen en slachtoffers in Polen ‘ernstig’ en zei dat het belangrijk is vast te stellen wat er is gebeurd. ‘We staan in nauw contact met Polen en onze andere Navo-partners’, aldus Rutte op Twitter.

Verschillende Poolse media meldden dinsdagavond rond 19 uur explosies nabij grens met Oekraïne. De lokale brandweer maakte al snel melding van twee slachtoffers. Een medewerker van de Amerikaanse inlichtingendiensten zei vervolgens tegen persbureau AP dat de explosies waren veroorzaakt door verdwaalde Russische raketten.

De Verenigde Staten en verschillende andere Navo-leden noemden de berichten direct ‘zeer zorgelijk’. De Amerikaanse president Joe Biden zei telefonisch vanuit Bali, waar hij de G20-top bijwoont, medewerking van de VS toe aan het onderzoek naar de toedracht van de inslag. Sommige andere lidstaten stellen zich minder voorzichtig op. Zo heeft Letland de aanvallen van het ‘criminele Russische regime op Pools grondgebied’ veroordeeld.

Navo-lidstaat

Als Rusland echt Pools grondgebied heeft geraakt, is dat een zeer gevoelige kwestie. Een aanval op Polen, wordt door de Navo gezien als een aanval op alle lidstaten en verplicht die om dan steun te bieden. Afhankelijk van de internationale reacties op het incident kan de Navo direct betrokken raken bij de oorlog in Oekraïne. Polen heeft inmiddels een spoedzitting van de Noord-Atlantische raad aangevraagd, die op woensdag bij elkaar zal komen.

In Oekraïne zelf werden dinsdagmiddag zeker twaalf regio’s en steden getroffen door Russische raket- en droneaanvallen. Daarbij werd veel energie infrastructuur geraakt. Onder meer in de westelijke stad Lviv, nabij de Poolse grens, is de stroom uitgevallen. In de hoofdstad Kyiv viel zeker één dode. Volgens Oekraïne betrof het de grootste Russische luchtaanval sinds het begin van de oorlog.

Daarmee kwam dinsdag in één klap een einde aan de Oekraïense overwinningsroes na de bevrijding van Cherson. Het lijkt erop dat Rusland zijn verliezen op de grond probeert te compenseren met luchtaanvallen, waarbij het elektriciteitsnetwerk het hoofddoel is. Met de snel naderende winter zet het Kremlin de kou in als wapen tegen de Oekraïense bevolking.

Kyiv zet intussen alle zeilen bij om de stroomvoorziening te herstellen en beter te beschermen. Westerse luchtverdedigingssystemen moeten Oekraïne minder kwetsbaar maken voor nieuwe Russische bombardementen. President Zelensky zei in videoboodschap dat de Russische rakettenregen het moreel van de Oekraïense bevolking niet zal breken. ‘Het is duidelijk wat de vijand wil, maar hij zal het niet bereiken’, zei hij. ‘We zijn aan het werk, we zullen alles herstellen, we zullen overleven.’

Ook Moldavië werd dinsdag indirect getroffen door de Russische rakettenregen. Daar viel in het grootste deel van het land de energie tijdelijk uit. Vergelijkbare problemen kwamen eerder al voor na Russische aanvallen. ‘Elke bom die op Oekraïne valt, treft ook Moldavië en ons volk’, schrijft minister van Buitenlandse Zaken Nicu Popescu op Twitter. In tegenstelling tot Polen is Moldavië geen lid van de Navo of de Europese Unie.