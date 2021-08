Poolse onafhankelijke nieuwszender blijft in de lucht dankzij Nederlandse licentie

Demonstratie voor persvrijheid en tegen de nieuwe mediawet op 12 augustus in Bydgoszcz. Beeld Agencja Gazeta / Reuters

Om te voorkomen dat TVN24 op zwart zou gaan heeft het Commissariaat van de Media de zender een licentie verleend die vijf jaar geldig is.

Polen wil graag van TVN24 af en heeft daarvoor zelfs een wet opgetuigd die de persvrijheid in het land drastisch zal inperken. De wet – die alleen nog door de Senaat goedgekeurd moet worden – eist dat Poolse media niet langer in handen mogen zijn van niet-Europese investeerders. Dat zou de doodsteek betekenen voor TVN24 dat via een Nederlandse brievenbusconstructie in bezit is van het Amerikaanse mediaconglomeraat Discovery.

Ondanks de reddende Nederlandse hand overweegt moederbedrijf Discovery toch juridische stappen tegen de Poolse regering te ondernemen. Volgens het mediaconcern voldoet TVN24 aan alle wettelijke eisen voor een verlenging van de Poolse licentie. Daarnaast zou Warschau met de nieuwe wetgeving een bilateraal investeringsverdrag met de Verenigde Staten schenden.

‘Deze Nederlandse licentie lost op geen enkele manier het probleem op dat we hebben met de nieuwe wet die door de Poolse regering is aangenomen. De toekomst van TVN en de persvrijheid in Polen staan nog steeds op het spel’, laat Kasia Kieli, de Europese president van Discovery, weten in een statement. ‘We zullen de rol van TVN24 als de toonaangevende onafhankelijke nieuwsaanbieder van Polen krachtig blijven verdedigen.’

De onafhankelijke pers in Polen staat al langer onder druk. De publiekszender TVP is gedegradeerd tot propagandistisch doorgeefluik van de machthebbers; uitgevers van kranten en tijdschriften worden overgenomen door staatsbedrijven en vervolgens monddood gemaakt.

TVN24 is niet de enige buitenlandse zender die in Nederland een uitzendlicentie heeft verkregen. Mavise, een Europees instituut dat statistische en analytische informatie bijhoudt op het gebied van film en televisie, becijferde eerder dat 70 procent van de zenders die zich op een ander land richten in de Europese Unie, gebruikmaakt van een uitzendlicentie in Nederland, Luxemburg of Spanje. Nederland gaat hierbij aan kop en heeft uitzendlicenties verstrekt aan zeker 27 procent van de internationale zenders die zich op een ander land richten in de Europese Unie. Het betreft met name Amerikaanse mediabedrijven zoals Discovery en ViacomCBS.