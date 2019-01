Poolse jagers verzetten zich tegen plan om 210 duizend wilde zwijnen af te schieten

Een zeug en haar biggetjes steken 's nachts de straat over in Polen. Beeld REUTERS

Het plan van het Poolse ministerie van Milieu, dat eind december groen licht kreeg, heeft het land verdeeld in voor- en tegenstanders van de massale jacht op de wilde zwijnen. Het afschieten zal komend weekeinde van start gaan en tot eind februari duren. Op die manier hoopt de Poolse regering de varkensindustrie van het land te beschermen.

Al jaren lobbyen Poolse boeren voor het afschieten van de wilde zwijnen, die volgens hen het zeer besmettelijke Afrikaanse varkenspestvirus (AVP) verspreiden. Sinds 2014 waart het virus door Polen en elk jaar groeit het aantal wilde zwijnen dat besmet is. In 2018 stelden de Poolse autoriteiten vast dat zeker drieduizend wilde zwijnen besmet waren. Zo’n honderd varkenshouderijen werden geruimd. Een varken dat ziek wordt door AVP krijgt last van ernstige bloedingen en kan niet meer gebruikt worden voor de export. De boeren zijn blij dat de regering nu tot actie overgaat.

Maar steeds meer Poolse jagers verzetten zich tegen de grootschalige en gecoördineerde jacht, waarbij ook drachtige zeugen en pasgeboren biggetjes moeten worden afgeschoten – inclusief de beesten die rondlopen in de nationale parken. Om jagers aan te moedigen biedt de regering een geldbedrag per geschoten zwijn, variërend van 300 zloty (70 euro) voor een zeug tot 650 zloty (150 euro) voor een volwassen vrouwtje.

Emotioneel beroep

Marek Porczak, lid van de jachtvereniging Ostoja in de Zuid-Poolse plaats Jarosław, deed een emotioneel beroep op alle jagers in Polen om niet mee te doen aan de slachting van de wilde zwijnen. In een open brief op 5 januari in de Poolse krant Wyborcza schreef hij dat dit plan in strijd is met de ethische code van jagers. ‘Iemand die ziek is in zijn hoofd heeft bedacht dat alle zwijnen moeten worden doodgeschoten, inclusief drachtige zeugen. Ik doe een beroep op al mijn collega’s om niet deel te nemen aan dit bloedbad.’

De brief werd veel gedeeld op sociale media en bereikte naast jagers ook milieugroepen en dierenliefhebbers. Poolse Facebookgebruikers veranderden hun profielfoto in een afbeelding van een wild zwijn en in Warschau staan verschillende demonstraties gepland tegen het regeringsplan. Een petitie, gericht aan het ministerie van Milieu, om af te zien van de ‘zwijnenslachting’ is inmiddels ondertekend door meer dan 100 duizend mensen.

Of de wilde zwijnen wel verantwoordelijk zijn voor de verspreiding van het virus is de vraag. In een vorig jaar verschenen rapport over natuurbehoud van de Poolse Academie voor Wetenschappen concluderen deskundigen dat geen enkele wetenschappelijke studie een correlatie tussen de zwijnenconcentraties en de verspreiding van Afrikaanse varkenspest heeft aangetoond.

Zinloos

Ook hoogleraar ecologie en zoölogie Henryk Okarma, werkzaam aan het Instituut voor Natuurbehoud aan de Poolse Academie van Wetenschappen, zegt dat het ruimen van wilde zwijnen geen enkele zin heeft. ‘En daarbij: als je dieren doodt, laat je bloed achter in de grond, dat geïnfecteerd kan zijn en zich later weer kan verspreiden.’ Ook jagers, die van gebied naar gebied trekken, kunnen de ziekte volgens de hoogleraar uiteindelijk overdragen. ‘Daarom denk ik dat dit een populistisch plan is’, zegt Okarma. ‘We weten dat boeren al jaren lobbyen bij de regering om iets te doen tegen wilde dieren. Nu worden ze gehoord.’

Polen is niet het enige land in Oost-Europa dat last heeft van de Afrikaanse varkenspest. Zo werden in augustus vorig jaar 140 duizend dieren in Roemenië afgemaakt na een uitbraak op een van de grootste varkensbedrijven van het land. De Poolse regering liet vorig jaar ook al 168 duizend wilde zwijnen afschieten, maar dit zorgde niet voor minder besmettingen met het virus. Oud-minister Jan Szyszko van Milieu opperde toen het idee om een ‘1.200 kilometer lange muur van gaas’ neer te zetten langs de oostelijke grens van Polen, om daarmee besmette zwijnen uit Wit-Rusland en Oekraïne tegen te houden. Dit plan ging uiteindelijk niet door en er werd naar andere oplossingen gezocht.