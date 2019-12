Poolse Hoge Raad zet streep door hervormingen PiS-regering

Een man houdt een protestbord met de tekst ‘grondwet’ omhoog tijdens een demonstratie voor het Poolse ministerie van justitie. Beeld Getty Images

Al vier jaar is de regering van de oerconservatieve partij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) bezig meer politieke controle te krijgen over de rechterlijke macht. Voor de rechters die zich daartegen verzetten, is het vonnis van donderdag een grote overwinning. Het volgt op een arrest van het Europees Hof in Luxemburg, ruim twee weken geleden, waarin al grote twijfels werden geuit over de onafhankelijkheid van de KRS en de tuchtkamer. De uitspraak van donderdag is bindend: iedere rechter in Polen kan zich er voortaan op beroepen.

In een eerste reactie verwees de onderminister van Justitie het vonnis meteen naar de prullenbak. Volgens Sebastian Kaleta (PiS) laat het alleen maar zien dat ‘sommige rechters’ uit zijn op ‘chaos’ om de ‘noodzakelijke hervormingen’ te blokkeren. Ook zou de Hoge Raad hiermee proberen de status van het – door PiS gecontroleerde - Grondwettelijk Hof te ondermijnen. De verwachting is dat de PiS-regering het vonnis aan datzelfde Grondwettelijk Hof zal voorleggen, om het op die manier onschadelijk te maken.

1) Daarnaast oordeelt de Hoge Raad dat de roemruchte (door PiS gecreëerde) "tuchtkamer" géén rechtbank is onder EU-recht. De facto hoeven rechters die kamer dus niet te erkennen. — Jenne Jan Holtland (@jjholtland) 5 december 2019

Twee kampen

In Polen tekenen zich al langer twee kampen af: rechters die aan de zijde staan van PiS en rechters die – gesteund door Brussel en het Europees Hof – zich beperkt voelen in hun onafhankelijkheid.

Met name het vonnis over de KRS is pijnlijk, omdat dat orgaan een sleutelrol vervult in het Poolse systeem. De 25 leden – van wie tien politici en vijftien rechters – benoemen nieuwe rechters. In maart vorig jaar werden alle zittende (rechter-)leden ontslagen, en vervangen door nieuwe mensen. Het parlement – waar PiS een meerderheid heeft – schoof die kandidaten naar voren, waarmee volgens critici de scheiding der machten in het geding kwam. De KRS benoemde vervolgens de leden van de tuchtkamer, vrijwel zonder uitzondering mensen met goede connecties met de minister van Justitie.

De Hoge Raad heeft ‘een serieuze ziekte’ in het hart van het rechtssysteem ontdekt, zegt hoogleraar rechten (Universiteit van Warschau) Marcin Matczak. Normaal gesproken zou de KRS in de huidige samenstelling ontbonden moeten worden. ‘Maar dat zou gelijkstaan aan toegeven: wij hadden het fout. Dat durft PiS niet aan. Ik vrees voor de chaos die nu kan gaan ontstaan’, aldus Matczak.