Pompeo zegt Berlijn af voor spoedoverleg in Bagdad over ‘internationale veiligheidskwesties’

Pompeo vertrok vanuit Finland, waar hij deelnam aan een conferentie over het Noordpoolgebied, naar Irak vanwege ‘internationale veiligheidskwesties’.

Enkele uren later bleek dat de Iraanse president Hassan Rouhani zich waarschijnlijk gedeeltelijk zal terugtrekken uit de nucleaire overeenkomst die nog bestaat tussen zijn land en het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, China, Rusland en Duitsland. De Verenigde Staten maakten deel uit van de deal, die in 2015 werd gesloten, maar trokken zich vorig jaar terug op initiatief van de regering-Trump.

Rouhani zal de overige ondergetekenden later vandaag van de beslissing op de hoogte brengen, meldt het Iraanse staatspersbureau IRNA. Aan welke onderdelen van het akkoord Iran zich niet langer wil houden, is nog niet bekend.

Verontrustend

Eerder deze week besloot de Amerikaanse regering vliegdekschip USS Abraham Lincoln naar het Midden-Oosten te sturen na ‘een aantal verontrustende en escalerende indicaties en waarschuwingen van Iran’, aldus de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur John Bolton. De inzet van het schip is een ‘duidelijke en niet mis te verstane boodschap’ aan het adres van Iran, zei Bolton, die verder niet inging op details.

Pompeo besprak tijdens zijn vier uur durende bliksembezoek met de Iraakse president Barham Salih en premier Adel Abdel-Mahdi zijn zorgen over Iran. Volgens Pompeo was zijn bezoek aan Irak bedoeld ‘om onze vriendschap te versterken en om de noodzaak te benadrukken dat Irak de diplomatieke faciliteit en het personeel van de internationale coalitie moet beschermen’.

Na de terugtrekking uit het atoomakkoord met Iran, traden de Amerikaanse economische sancties tegen Iran weer in werking. De VS willen dat de vijf landen die nu nog Iraanse olie kopen, zich gaan houden aan die sancties. Ook lieten de VS onlangs weten de de Iraanse Revolutionaire Garde als een terroristische organisatie te beschouwen. Iran dreigde hierop met de afsluiting van de Straat van Hormuz, een handelsroute die wordt gebruik voor olietransport.