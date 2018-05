Pompeo krijgt drie Amerikaanse gevangenen vrij na onverwacht bezoek aan Noord-Korea

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo is erin geslaagd drie Amerikanen vrij te krijgen die door Pyongyang gevangen werden gehouden. Pompeo vertrok woensdag uit Pyongyang met het drietal. Volgens president Trump, die het nieuws bekendmaakte, had de minister ook een ‘goed gesprek’ met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un over de komende top tussen beiden.

Pompeo met Kim Jong-un in april tijdens zijn eerste bezoek aan Noord-Korea. Foto EPA

Het vliegtuig van Pompeo maakte een tussenlanding in Japan. De bewindsman komt vrijdagochtend Nederlandse tijd aan in de VS met de drie Amerikanen. Trump zei dat hij ze welkom zal heten op de luchtmachtbasis Andrews bij Washington.

De vrijlating is een overwinning voor de regering-Trump. ‘Zij verkeren zoals het er nu naar uitziet in goede gezondheid’, twitterde Trump over het drietal. ‘Ik zal daar zijn om ze te begroeten. Erg opwindend.' Volgens de president is nu ook met Pyongyang afgesproken waar en wanneer de top met Kim Jong-un zal worden gehouden. Dit wordt later bekendgemaakt. De familie van een van de Amerikanen bedankte Trump meteen voor zijn inzet. 'Wij zijn erg dankbaar voor de vrijlating van onze echtgenoot en vader en de twee andere Amerikaanse gevangenen', aldus de familie van Tony Kim in een verklaring.

I am pleased to inform you that Secretary of State Mike Pompeo is in the air and on his way back from North Korea with the 3 wonderful gentlemen that everyone is looking so forward to meeting. They seem to be in good health. Also, good meeting with Kim Jong Un. Date & Place set. Donald J. Trump

Spionage

Pompeo kwam woensdag aan in Pyongyang, zijn tweede onverwachte bezoek aan Noord-Korea in zes weken. Trump maakte zijn bezoek dinsdag bekend, toen Pompeo al onderweg was. De minister sprak vlak voor zijn aankomst in Pyongyang de hoop uit dat het ‘geweldig’ zou zijn als hij met de drie Amerikanen naar de VS kon terugkeren. ‘Ik hoop dat ze het juiste besluit nemen’, aldus Pompeo. De minister werd na zijn aankomst ontvangen door Kim Jong-choi, de voormalige spionagebaas van Noord-Korea. Hij is nu verantwoordelijk voor de relatie met Zuid-Korea.

De regering-Trump sprak sinds vorige week de hoop uit dat de gevangenen snel zouden worden vrijgelaten door Pyongyang, als blijk van goede wil van Noord-Korea om de top met Trump goed te laten verlopen. Het zijn Amerikanen van Koreaanse afkomst die de afgelopen tijd tijdens hun verblijf in Noord-Korea gevangen werden gezet. Het gaat om een missionaris en twee docenten van een universiteit in Pyongyang die financiële steun krijgt uit het buitenland.

De docenten werden vorig jaar opgepakt en beschuldigd van 'vijandige activiteiten' en 'spionage'. De missionaris werd in 2015 tot tien jaar dwangarbeid veroordeeld omdat hij voor Zuid-Korea zou hebben gespioneerd. Volgens sommige berichten werden de Amerikanen onlangs al overgebracht naar een hotel, ter voorbereiding op hun vrijlating. Sinds 1996 heeft Noord-Korea zestien Amerikanen gearresteerd, onder andere op beschuldiging van spionage.

Kim overlegde dinsdag onverwacht met de Chinese president Xi Jinping. Foto AFP

Kim bezoekt China

De enige Amerikaan die tot woensdag tijdens Trumps presidentschap werd vrijgelaten door het Noord-Koreaanse regime was de 22-jarige student Otto Warmbier. Dat gebeurde vorig jaar zomer, na 17 maanden gevangenschap. Warmbier, die tijdens zijn gevangenschap ernstig ziek werd en in coma belandde, overleed kort na terugkomst in de VS. Zijn dood leidde mede tot verhoging van de spanningen tussen beide landen. Trump reageerde furieus op zijn behandeling door de Noord-Koreanen.

Pompeo’s bezoek aan Pyongyang komt een dag nadat Kim Jong-un een onverwacht bezoek bracht aan China. Het was de tweede keer in de afgelopen twee maanden dat de Noord-Koreaanse leider overlegde met de Chinese president Xi Jinping in Beijing. Het komende topoverleg met Trump was een van de belangrijkste onderwerpen.

Volgens de Chinese staatsmedia zou Kim opnieuw zijn bereidheid hebben onderstreept tot nucleaire ontwapening. Het blijft echter onduidelijk of hij dit serieus meent en wat hij in ruil wil hebben van de Amerikanen en andere landen als hij afstand doet van Noord-Korea’s kernwapenarsenaal. Geschat wordt dat Pyongyang nu zo’n zestig kernwapens heeft.

De Chinese president had dinsdag ook overleg met Trump, onder andere over de top met Kim. Volgens het Witte Huis bracht Xi de Amerikaanse president telefonisch op de hoogte van zijn gesprek met de Noord-Koreaanse leider. Wanneer de top wordt gehouden en waar het zal plaatsvinden, is nog steeds niet duidelijk. Trump zei dinsdag dat beide landen hierover een akkoord hadden bereikt maar hij gaf verder geen bijzonderheden. De gedemilitariseerde zone aan de grens tussen beide Korea’s is een van de opties. Ook wordt Singapore genoemd.