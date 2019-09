Pompeo en Saoedische kroonprins bespreken ‘roekeloos’ gedrag Iran

Minister Pompeo en kroonprins bin Salman. Beeld AP

Vorig weekend vond een droneaanval op twee Saoedische olie-installaties plaats. Iran zit volgens de VS achter deze aanval. Saoedi-Arabië lijkt het daarmee eens: volgens militaire experts in Saoedi-Arabië wijzen de brokstukken van de drones op Iraanse inmenging.

Pompeo en de Saoedische leider ontmoetten elkaar in de Saoedische stad Jeddah. De Amerikaanse minister was in Saoedi-Arabië om steun vanuit de VS over te brengen en te praten over een nog te vormen coalitie die toekomstige aanvallen moet afslaan. Pompeo noemde de droneaanval wederom een oorlogsdaad van Iran.

De door Iran gesteunde Houthi-rebellen in Jemen hebben de aanval opgeëist als vergelding voor de Saoedische inmenging in de burgeroorlog in het land, maar de VS en Saoedi-Arabië verwerpen die claim.

Sinds de Amerikaanse president Trump de VS terugtrok uit het kernakkoord met Iran, loopt de spanning tussen de twee landen in hoog tempo op. Trump heeft zich nog niet uitgesproken over mogelijke militaire actie jegens Iran. Wel zei hij dat er waarschijnlijk nieuwe sancties worden afgekondigd.

De aanval op Saoedische olie-installaties vertoont alle kenmerken van een goed gecoördineerde militaire operatie die met grote precisie werd uitgevoerd. Wat gaat de economie merken van de aanslag op de Saoedische olie-installaties? Vijf vragen beantwoord.