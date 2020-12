Pompeo: bewijs dat Rusland verantwoordelijk is voor grootschalige hack

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zei dit weekeinde tijdens een radio interview dat Rusland achter de grootschalige hack op Amerikaanse ministeries en bedrijven zit. Beeld EPA

Afgelopen week werd bekend dat Amerikaanse overheidsinstanties en bedrijven massaal waren geïnfecteerd met programma’s die computersystemen onderzoeken op veiligheidsfouten. Doelwit van de spionagecampagne waren onder andere nucleaire laboratoria, het Pentagon en de ministeries van Financiën, Binnenlandse Veiligheid en Energie. Dat laatste ministerie is verantwoordelijk voor het onderhoud van het Amerikaanse kernwapenarsenaal.

‘Dit was een enorme operatie en ik denk dat het vrij duidelijk is dat de Russen erachter zitten’, aldus Pompeo. ‘Ik kan er niet veel meer over zeggen, omdat we nog onderzoeken wat het precies is. In het belang van de nationale veiligheid maken we eerst ons werk af.’

My interview this evening with our great Secretary of State Mike Pompeohttps://t.co/0pOffXv1w4 — Mark R. Levin (@marklevinshow) 19 december 2020

De hack zou in maart al zijn begonnen en naast de ministeries zijn ook softwaregigant Microsoft en het beveiligingsbedrijf FireEye zijn getroffen. Hierbij konden ze onder andere het mailverkeer onderscheppen. Omdat de daders maandenlang toegang hebben gehad tot de systemen, kan de schade groot zijn.

De Amerikaanse president Trump heeft nog niets willen zeggen over de hack, en ook Pompeo wuifde de campagne eerder weg als een van de vele dagelijkse aanvallen op de federale regering. Aankomend president Biden waarschuwde de Russen al wel in ferme taal. Hij beloofde dat het aanpakken van de daders direct na zijn beëdiging op 20 januari ‘topprioriteit’ zal zijn.

Moskou ontkent

In het interview verduidelijkte Pompeo niet welke tak van de Russische overheid bij de operatie was betrokken, maar volgens bronnen bij de Washington Post en de New York Times gaat het om de Russische buitenlandse inlichtingendienst SVR. Moskou heeft alle betrokkenheid ontkent. De Russische ambassadeur in de Verenigde Staten, Anatoly Antonov, zei woensdag al dat Amerikaanse media ‘ongefundeerde pogingen’ deden om Rusland de schuld te geven van de aanvallen.