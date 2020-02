Polygamie uit vrije wil is zo goed als legaal in Utah

Een familieportret van Tom Green, zijn vijf vrouwen en een deel van zijn 29 kinderen. De polygamist uit Utah werd in 2001 veroordeeld wegens polygamie en seksueel misbruik van een stiefdochter van 13 jaar. Tegenstanders van het verlagen van de straffen op polygamie vrezen dat het misbruik in de hand zal werken. Beeld EPA

Polygamie wordt niet helemaal gelegaliseerd, maar voortaan hoeven fundamentalistische mormonen die zich niet houden aan het verbod op een huwelijk met meerdere vrouwen niet meer bang te zijn dat ze voor vijf jaar de gevangenis in gaan. Wel kunnen ze nog steeds een boete krijgen van ongeveer 700 euro of een taakstraf. Voorwaarde is wel dat het om polygamie gaat met instemming van alle betrokkenen. Er blijft wel celstraf op staan als het gaat om gedwongen polygamie of als het minderjarigen betreft.

Slachtoffers

De initiatiefneemster van de maatregel, senator Deirdre Henderson, zegt dat de strafverlaging bedoeld is voor mensen uit polygame gemeenschappen die het slachtoffer zijn geworden van misdrijven. Op die manier zullen zij volgens Henderson eerder bij de autoriteiten aankloppen voor hulp. ‘Het verbod is totaal mislukt. Het heeft polygamie niet afgeremd, maar heeft er juist toe bijgedragen dat misbruik voortduurt zonder dat er zicht op is’, zegt zij.

Tegenstanders van de praktijk, vaak vrouwen die vroeger in polygame huwelijken vastzaten, waarschuwen dat het verlagen van de straffen slachtoffers helemaal niet zal helpen. De stemming in de Senaat zal volgens hen door de leiders van de fundamentalistische mormonen alleen maar meer macht geven ten opzichte van de vrouwen in hun gemeenschap.

Afsplitsing

De zogenoemde ‘Fundamentalistische kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ (FLDS) splitste zich eind 19de eeuw van de mormoonse kerk af nadat die polygamie had verboden. Aanhangers van de fundamentalistische tak weken uit naar afgelegen plaatsen, zoals het grensgebied met Arizona, waar zij de praktijk voortzetten.

In de praktijk traden de autoriteiten nauwelijks op tegen polygamisten, tenzij er sprake was van misbruik of andere vergrijpen. De voormalige leider van de FLDS, Warren Jeffs, werd in 2011 tot levenslang veroordeeld wegens kindermisbruik. Twee van de tientallen vrouwen die hij trouwde waren op dat moment minderjarig: een was vijftien, de ander twaalf. Jeffs zegende ook de huwelijken van andere prominente leden van de kerk met minderjarige meisjes uit de gemeenschap in.

Op de Amerikaanse televisie loopt al jaren een reality-show, Sister Wives, over een polygaam gezin. De show volgt het leven van Kody Brown en zijn vier vrouwen en achttien kinderen. Ook Brown hangt een fundamentalistische stroming onder de mormonen aan, maar om juridische problemen te voorkomen is hij alleen met een van de vrouwen wettig getrouwd.