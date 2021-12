Politisering taalbeleid moet ‘verengelsing’ hoger onderwijs in goede banen leiden

Universiteiten staan pal voor internationalisering, maar onderzoekers maken zich zorgen: ‘Als Nederlandse studenten mij mailen, schrik ik van de beheersing van de Nederlandse taal.’ Schiet het hoger onderwijs zichzelf in de voet door steeds meer opleidingen in het Engels aan te bieden?

In de ‘common room’ van University College Maastricht is zelfs op de flyers van de Nederlandse taallessen geen woord Nederlands te vinden. Docent René Gabriëls zal hier met acht studenten de gedachtenkronkels van filosoof Martin Heidegger uiteenzetten. Maar eerst een rondje nationaliteiten: Pools, Portugees, Amerikaans, Amerikaans-Hongaars, Amerikaans-Duits, Engels-Duits, Belgisch en ja, toch één Nederlander. ‘Waar komt ú eigenlijk vandaan?’, vraagt een van de studenten. Gabriëls: ‘I’m from Limburg! Alaaf!’

Met de 72-jarige, inmiddels gepensioneerde Robert Wilkinson (ook verbonden aan de Universiteit Maastricht) publiceerde Gabriëls vorige maand een boek over de ‘verengelsing’ van het hoger onderwijs in Europa. Het tweetal concludeerde dat in weinig landen zo weinig aandacht is voor de eigen taal in het hoger onderwijs als in Nederland. Tegelijkertijd heeft in Maastricht slechts 44 procent van de studenten een Nederlands paspoort. En als het aan bestuursvoorzitter Rianne Letschert (45) ligt, is er binnen haar instelling geen aanleiding om dat aantal terug te dringen. ‘Waarom moeten we een strategie inperken waarmee we uitstekend onderwijs bieden?’

Moedertaal

Vooral dankzij de instroom van buitenlanders noteert de gehele studentenpopulatie (weer) een forse groei ten opzichte van vorig jaar: 344 duizend studenten, 4 procent meer dan in 2020, zo blijkt uit recente cijfers van de Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU). Volgens de universiteitskoepel zet de stijging ‘universiteiten verder onder water’. Ondertussen heeft bijna elke universiteitsstad problemen om de internationale nieuwkomers te huisvesten, zeker in de eerste maanden na hun entree.

Gabriëls en Wilkinson vragen zich af wat de gevolgen zijn van de verengelsing van het hoger onderwijs. Natuurlijk, de internationale studenten en de Engelstalige opleidingen creëren een onderwijsomgeving waardoor een Nederlander makkelijker de mondiale academische top haalt. Maar welke prijs wordt hiervoor betaald in eigen land?

De bruinige cover van Heideggers magnum opus Sein und Zeit ligt voor Gabriëls op tafel in het klaslokaal. Als hij zijn studenten Liberal Arts vraagt wat er zou gebeuren als ze een opstel over de Duitse filosoof in hun moedertaal zouden moeten schrijven, beginnen die te lachen. ‘Ik weet hoe ik met mijn familie moet praten en brood bij de bakker bestel’, reageert de 19-jarige Luisa Richter uit Berlijn. ‘Maar mijn studie uitleggen aan mijn vader is lastig, omdat ik het allemaal in het Engels leer.’

Voor haar gevoel kan de 19-jarige Lotte Kooman uit Sittard zich schriftelijk makkelijker in het Engels uitdrukken dan in het Nederlands. ‘Vooral omdat de Nederlandse spelling moeilijker is. Dat vind ik in elk geval.’ Vitor da Silva (19) ziet een master in zijn geboorteland niet voor zich. ‘Ik heb geen idee van de academische taal in Portugal’, zegt hij.

Taal als cultuurgoed

De studenten zijn niet naar Maastricht gekomen omdat ze per definitie een Engelstalige studie willen doen. Het is vooral de inhoud van Liberal Arts, een multidisciplinaire opleiding waarbij een student het curriculum zelf kan inrichten, die hen aantrekt. Die studie wordt wereldwijd bijna uitsluitend in het Engels gegeven. In Nederland is alleen in Utrecht een Nederlandstalige versie te vinden.

In het door Gabriëls en Wilkinson samengestelde boek The Englishization of Higher Education in Europe beschrijven onderzoekers uit vijftien landen hoe de verengelsing van het hoger onderwijs de laatste decennia zo goed als overal op het continent plaatsvond. Maar de mate waarin een land de traditionele academische cultuur beschermde, verschilt enorm.

Beeld Marcel van den Bergh / VK

Neem Vlaanderen, waar de ‘vernederlandsing’ van de universiteiten in de vorige eeuw een soort emancipatiepronkstuk was in een land waar Frans lang de taal van de elite was. Dat maakte de Vlamingen minder happig om de afgelopen decennia over te gaan op Engels. Of de Baltische staten, die pas na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in hun eigen taal mochten onderwijzen. ‘Daardoor zien landen als Estland en Letland taal meer als cultuurgoed. In Nederland behandelen wij het als een economisch goed’, zegt Gabriëls. Het gevaar van verengelsing is duidelijk voor hem. ‘Als Nederlandse studenten mij mailen, schrik ik van de beheersing van de Nederlandse taal.’

Vicieuze cirkel

Wilkinson schetst hoe Nederland in 1999 gretig de Bolognaverklaring ondertekende, die vrij verkeer van studenten in Europa mogelijk maakte. De universiteiten stoomden zich vervolgens in razend tempo klaar voor het ontvangen van buitenlandse studenten, met name door veel Engelstalige masters aan te bieden. Het maakte Nederland toen de nieuwe structuur werd ingevoerd in 2002 een van de aantrekkelijkste landen in Europa om naartoe te gaan. In die tijd kregen universiteiten een forse rijksbijdrage voor iedere geworven student, tegenwoordig is die beduidend lager.

De rest werkt als een vicieuze cirkel. Wie Engelstalige opleidingen aanbiedt, krijgt meer alumni die de internationale top halen, schiet omhoog in de internationale rankings en trekt meer buitenlandse studenten aan – waardoor je met de extra financiën meer Engelstalige opleidingen kunt creëren. ‘Universiteiten worden gerund alsof ze bedrijven zijn, met het aantrekken van buitenlandse studenten als verdienmodel’, verzucht Gabriëls.

Onderwijsinstellingen ontkennen dat ze voor eigen financieel gewin willen internationaliseren. Sterker nog, ze zeggen dat de groei van het aantal studenten universiteiten alleen maar geld kost op dit moment, door de dalende inkomsten vanuit het Rijk. Bovendien was internationalisering al ver voor de Bolognaverklaring een speerpunt bij de Universiteit Maastricht, zegt bestuursvoorzitter Rianne Letschert. Al bij de oprichting in 1976 was duidelijk dat Maastricht een internationaal georiënteerde universiteit moest worden.

Capaciteit

Nu lijkt die internationalisering van Nederlandse universiteiten de aanzet te hebben gegeven tot de capaciteitsproblemen. ‘We zijn het slachtoffer geworden van ons eigen succes’, zei een woordvoerder van de Rijksuniversiteit Groningen na de publicatie van de VSNU-instroomcijfers. Van de 344 duizend studenten in Nederland is nu 23 procent buitenlands (in 2018 nog 12 procent). Drie op de tien studenten die het afgelopen jaar begonnen aan hun bachelor zijn buitenlands.

Letschert: ‘Maar wil dat zeggen dat op alle universiteiten internationale studenten moeten worden geweerd?’ Ze wil niet dat de discussie over de te hoge studenteninstroom een ‘nationalistische inslag’ krijgt. ‘Maastricht heeft welbewust een internationale strategie, passend bij onze regionale ligging in een meertalig achterland. De deur dichtgooien voor internationale studenten is zo makkelijk gezegd. De suggestie is populistisch, en enigszins opportunistisch.’

Volgens Letschert loopt het universitair onderwijs niet vast door de instroom van internationale studenten. Alleen de huisvesting is een probleem. Het is ook niet de schuld van de internationale student dat universiteiten geen instrumenten hebben om de capaciteit te reguleren. Bepaalde voorstellen daarvoor, zoals onderwijsinstellingen de mogelijkheid bieden het aantal non-EU-studenten te limiteren bij bepaalde opleidingen, wachten in Den Haag op een missionair kabinet.

Eenheidsworst

Belangrijk voor Letschert is dat nieuwe wetgeving geen eenheidsworst creëert. Misschien is het aantal buitenlandse studenten beperken bij andere universiteiten de beste oplossing, in Maastricht is het dat zeker niet. Volgens interne cijfers blijft 39 procent van alle alumni in een straal van honderd kilometer buiten Maastricht te werken. Daarbij komt dat de vergrijzende provincie Limburg de buitenlandse versterking echt nodig heeft, met name in technisch georiënteerde beroepen, waar weinig aanbod is. ‘Wij hebben een andere identiteit en ligging dan bijvoorbeeld de Universiteit van Amsterdam’, zegt Letschert. ‘Ik hoop niet dat we een situatie krijgen waarin veertien universiteiten allemaal hetzelfde gezicht gaan krijgen.’

Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Naast de nieuwe wetten moet de politiek vooral een mening durven vormen over de verengelsing, zeggen Gabriëls en Wilkinson. Op dit moment mag een onderwijsinstelling zelf haar taalbeleid kiezen. Zo konden de technische universiteiten van Twente en Eindhoven ongeveer tegelijkertijd vrijwel volledig overgaan op Engels. ‘Hebben we dan geen Nederlandstalige ingenieurs nodig? Ik ga daar als wetenschapper niet over, maar een politicus moet zich dat afvragen’, zegt Gabriëls. Ook Letschert vindt dat er betere afspraken tussen universiteiten moeten komen en er een goede balans moet zijn tussen Nederlandstalig en anderstalig aanbod. Zo heeft Maastricht nog steeds enkele grote Nederlandstalige opleidingen, zoals Rechtsgeleerdheid, Geneeskunde en Psychologie.

In bijvoorbeeld Denemarken is daar meer oog voor geweest, legt Wilkinson uit. Daar kan een opleiding alleen in het Engels worden gegeven als in elk geval op één plek in het land een Deens equivalent wordt onderwezen. Veel Deense studenten blijken een voorkeur te hebben voor Engelstalige opleidingen, een beeld dat Letschert ook bij Nederlandse studenten in Maastricht ziet. Daardoor is een vaak voorgestelde oplossing voor het capaciteitsprobleem – meer Nederlandstalige opleidingen en een studentenstop (numerus fixus) op hun Engelstalige evenknie – in de praktijk lastig.

Taalbeleid

De mogelijke link tussen de verengelsing van de Nederlandse universiteiten en de hoge instroomcijfers hebben de onderzoekers niet specifiek onderzocht. Hun literatuuronderzoek laat zien dat het debat in Nederland daar tot dusver amper over is gegaan. Terwijl er volgens hen vragen zijn die snakken naar een antwoord. Hoeveel buitenlandse studenten blijven bijvoorbeeld daadwerkelijk in Nederland, de zogenoemde stay rate? Wat zijn de gevolgen van de verengelsing voor de eigen cultuur en samenleving? En leidt de hoge instroom tot verdringing van de Nederlandse student?

Gabriëls: ‘Door dat soort vragen te stellen, wordt de verengelsing een politiek onderwerp. Universiteiten hebben de politisering van het taalbeleid de laatste jaren proberen te voorkomen, maar het is belangrijk dat daarover wordt gepraat.’ Ook omdat kinderen op het middelbaar onderwijs moeten worden voorbereid op de universiteit. ‘Dan zul je op het vwo dus meer moeten investeren in Engels, wat weer gevolgen heeft voor de Nederlandse taalvaardigheid.’

Wat als de hoge instroom van buitenlandse studenten nu echt leidt tot verdringing van de Nederlandse student, bijvoorbeeld in Maastricht? Het is nog lang niet zover, antwoordt bestuursvoorzitter Letschert. ‘Dat we als sector een verantwoordelijkheid hebben het hoger onderwijs toegankelijk te houden voor de Nederlandse student is evident. Maar wat mij betreft gaan we ook in discussie over de vraag of iedereen wel naar de universiteit moet. Ik zou veel liever zien dat we met veel meer bewondering naar onze hogescholen gaan kijken, die geweldig goed werk doen. Ouders hoor je steeds vaker zeggen: als mijn kinderen maar naar de universiteit kunnen. Waarom moet dat?’

De ‘international classroom’ in Maastricht geeft de Sittardse Lotte een kans op de studie van haar dromen. Haar Engels is feilloos, na nog geen jaar op de universiteit. ‘Maar nu ik hier ben, leer ik niets over de andere delen van Nederland’, zegt ze. ‘Ik ben wel bezorgd dat ik mijn eigen cultuur vergeet.’