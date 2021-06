Politievakbonden en Grapperhaus akkoord over nieuwe cao met 1,3 procent loonsverhoging

Grapperhaus in gesprek met agenten op het Binnenhof, na afloop van een ministerraad in 2019. Beeld ANP

Demissionair minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en korpschef Henk van Essen zijn dit dinsdag overeengekomen in een zogenoemde ‘tussen-cao’. Het akkoord wordt op korte termijn voorgelegd aan de leden van de vakbond.

De formatie van het nieuwe kabinet, die al een paar maanden bezig is, heeft de vakbonden doen besluiten toch in te stemmen met een iets lager onderhandelingsresultaat. ‘Na vier maanden actievoeren werd duidelijk dat de formatie van een nieuw kabinet weleens heel lang kon gaan duren of zelfs mislukken. Dat verhoogde het risico dat het afsprakenpakket van december 2020 aan politieke houdbaarheid zou inboeten’, laten de bonden weten. ‘In het belang van de politiemensen’ besloten de politiebonden en het ministerie begin mei ‘hun knopen te tellen’, en alsnog zaken te doen.

Betere bescherming

Grapperhaus stemde onder meer in het met voorstel van de bonden om, samen met een nieuwe cao, initiatieven vast te leggen om politiemensen en hun gezinnen beter te beschermen tegen de risico’s van geweld. De vakbonden hadden daar stevig voor gelobbyd.

Het overleg over loonsverhoging voor politiemensen zat maandenlang muurvast. De bonden voerden actie om druk uit te oefenen. Daartoe overwogen ze vorige maand nog een staking tijdens de voetbalwedstrijd tussen Feyenoord en Ajax. Tijdens een kort geding dat de gemeente Rotterdam daarop aanspande, kwam het kabinet de vakbonden al enigszins tegemoet.

De bonden zeggen zich ‘uiteraard’ sterk te zullen maken voor een hogere beloning voor het politiewerk, vanaf januari 2022. ‘Daarover zal dan politiek zaken moeten worden gedaan met een volwaardig nieuw kabinet en een volwaardige nieuwe politieminister.’