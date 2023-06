Politievakbond: korpsen moeten meer werk maken van strijd tegen racisme

Hoofdbureau van de politie in het centrum van Rotterdam. Beeld ANP

Dat zegt Struijs in reactie op het terugdraaien van een omstreden benoeming in Rotterdam. Woensdagavond bleek dat een agent die is veroordeeld voor een racistische belediging bij nader inzien toch geen nieuwe leidinggevende functie krijgt bij de Vreemdelingenpolitie.

De politierechter gaf deze agent twee jaar geleden een boete van 250 euro omdat hij zich had misdragen. Een poging tot aanhouding, na een melding van geluidsoverlast, ontaardde in een vechtpartij en het gebruik van ongepaste woorden.

Over zijn racistische krachtterm — ‘kut’ gevolgd door het n-woord — stond niets in het proces-verbaal, maar de woorden werden geregistreerd door een beveiligingscamera. Mede daardoor werd hij veroordeeld.

Terwijl het hoger beroep in deze zaak nog loopt, lekte deze week uit dat de agent in kwestie zou worden bevorderd naar een leidinggevende functie bij de Vreemdelingenpolitie. Dat leidde tot verbijsterde reacties, intern en in het openbaar.

Mensen met biculturele achtergrond

Rabin Baldewsingh, Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, uitte publiekelijk kritiek. ‘Ik was ontzettend verbaasd toen ik dit hoorde’, zegt hij nu. ‘Iedereen verdient een tweede kans, maar je geeft iemand die zo’n scheldwoord gebruikt niet een hoge functie bij de Vreemdelingenpolitie. Omdat je daar juist te maken krijgt met mensen met een biculturele achtergrond.’

Volgens Baldewsingh wijzen benoemingen als deze op een ‘dubbele moraal’ bij de politie. ‘De top zegt: we gaan racisme harder bestraffen en we zetten in op een inclusieve organisatie, maar in de praktijk zie ik er niks van terug.’

Uiteindelijk ging de Rotterdamse politiechef Fred Westerbeke overstag. ‘Het draagvlak blijkt onvoldoende’, stelt hij in een persverklaring. ‘Daarmee hebben we te weinig rekening gehouden met wat er leeft onder collega’s en in de samenleving. Die verbinding is voor ons als politie juist essentieel, om echt een politie voor iedereen te zijn.’

Jan Struijs van vakbond NPB begrijpt dat het besluit is herroepen. ‘Wat ik interessant vind, is dat deze benoeming niet zomaar is geregeld. Er was een selectiecommissie bij betrokken, er is rondgevraagd in zijn omgeving, de leiding is akkoord gegaan. Tal van mensen hebben onderschat hoeveel emotie dit zou losmaken. Dat geeft aan dat we een hardnekkig probleem hebben bij de politie.’

Te vaak alleen mooie woorden

Struijs vindt dat de politie racisme serieuzer moet aanpakken. ‘Agenten moeten de pijn gaan voelen van mensen die hiermee worden geconfronteerd. Nu blijft het te vaak bij mooie woorden van de leiding. Het wordt pas structureel beter als het bij iedereen, ook op de werkvloer, uit het hart komt.’

De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme voegt eraan toe dat deze zaak bepaald niet op zichzelf staat. ‘De politie stapelt incident op incident’, vindt hij. ‘Een paar jaar geleden, bijvoorbeeld, bleek al dat agenten uit Rotterdam zich racistisch uitlieten in een WhatsAppgroep.’

De top van de politie ‘moet bij zichzelf te rade gaan’, vindt hij. ‘Mensen met verschillende achtergronden wantrouwen de politie, mede door dit soort besluiten. Wat gaat de leiding daaraan doen?’

Controle Alt Delete, een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor eerlijke en effectieve rechtshandhaving, is blij dat de Rotterdamse politie tot inkeer is gekomen. ‘Deze benoeming maakt duidelijk dat de politie in gebreke blijft als het gaat om de aanpak van racisme’, zegt Jair Schalkwijk. ‘ Wat ons betreft is het onbegrijpelijk dat deze man niet direct is ontslagen, laat staan dat hij zou worden bevorderd.’

De agent zelf zegt in een persbericht dat hij begrijpt dat zijn benoeming is teruggedraaid. ‘Ik had die uitlating nooit mogen doen en heb de afgelopen tweeënhalf jaar gebruikt om te reflecteren.’ Hij realiseert zich dat er onvoldoende draagvlak is voor zijn overstap. ‘Het is niet de juiste tijd, en niet de juiste plek.’