Politietolk die op Nederlandse evacuatielijst staat ‘gedood in Afghanistan’

Talibantroepen in Kabul. Beeld EPA

De tolk werkte in de jaren 2013-2016 voor de Eupolmissie, in de tijd dat er veel Nederlanders werkten. Daarna werkte hij voor de Amerikanen. De afgelopen weken hield hij zich schuil op verschillende adressen, meestal van familie.

Volgens zijn broer, die vraagt om anonimiteit omdat zijn vader en moeder nog in Kabul wonen, begonnen familieleden het te risicovol te vinden dat hij bij hen overnachtte, waardoor hij recentelijk terugkeerde naar zijn ouderlijk huis. Daar klopten woensdag de Taliban op de deur.

‘Het waren een paar mannen, die aan kwamen rijden in een auto die vroeger door de Afghaanse politie werd gebruikt,’ zegt de broer. ‘Ze waren gewapend met AK47’s (automatische geweren, red.), klopten op de deur en vroegen naar zijn naam. Toen mijn broer bij de deur kwam, begonnen ze meteen te schieten, van dichtbij. Hij overleed ter plekke.’

Op dat moment waren zijn vader en moeder in huis en toen zijn vader vanuit het huis vroeg wat er was gebeurd, schreeuwden ze volgens de broer naar hem dat ze ‘de hele familie’ zouden vermoorden, waarna ze vertrokken.

‘Gruwelijke omstandigheden’

Een week geleden had het groepje Nederlandse vrijwilligers dat in verbinding staat met de politietolken nog contact met hem. Hoewel hij op de evacuatielijst stond, had hij nog niets gehoord van Buitenlandse Zaken. Hij schreef in een appbericht (in het bezit van de Volkskrant) wel: ‘Er is nog hoop.’

In een eerder bericht schreef hij over de vurige wens ‘geholpen te worden uit deze harde en gruwelijke omstandigheden'.

Zijn broer zegt vanuit Delhi dat hij zich uitspreekt, omdat zijn familie veel gevallen kent waarin de Taliban wraak nemen op oud-medewerkers van westerse landen. ‘Dit is niet het enige geval in onze familie. Maar de Taliban onderdrukken de vrije pers en houden de wereld in het donker over wat er gebeurt.’

In een debat over de situatie Afghanistan donderdagochtend in de Kamer reageerde demissionair minister van Buitenlandse Zaken Ben Knapen op het nieuws: ‘Als dit waar is, is dit verschrikkelijk.’