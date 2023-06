Politieoptreden speelde ‘een rol’ bij dood getaserde arrestant in Rotterdam, zegt OM

Politie op de plek waar de man werd getaserd. Beeld ANP

Agenten troffen de man vrijdag 9 juni in verwarde toestand aan in het noordoosten van Rotterdam, waarna ze een taser gebruikten om hem onder controle te houden, aldus de politie. Agenten gebruikten ook ander geweld tegen de man, die zich verzette. Hierna werd hij onwel en overleed hij in het ziekenhuis. De Rijksrecherche startte een onderzoek naar zijn doodsoorzaak.

Het OM wil verder geen details vrijgeven, omdat het onderzoek nog bezig is. De voorlopige conclusie is gebaseerd op getuigenverklaringen, camerabeelden en bevindingen van een forensisch arts, die het lichaam van de overledene heeft onderzocht. Getuigen die beelden hebben gemaakt, kunnen zich nog altijd melden bij de Rijksrecherche.

Over de auteur

Niels Waarlo is algemeen verslaggever van de Volkskrant. Eerder werkte hij op de wetenschapsredactie en schreef hij over technologie.

Het stroomstootwapen is vorig jaar landelijk ingevoerd. Vijftienduizend agenten hebben het aan hun riem hangen. Door pijltjes af te schieten die met een stroomdraad aan het wapen verbonden blijven, kan het een pijnlijke stroomstoot toedienen. De getroffene verliest tijdelijk de controle over zijn spieren. Doel is een afname van het aantal ernstige incidenten, omdat agenten hun vuurwapen minder vaak hoeven in te zetten.

Taser is controversieel

Toch is de invoering van de taser niet zonder controverse. Zo overleden in de Verenigde Staten al meerdere mensen na gebruik van het wapen, vooral arrestanten met gezondheidsproblemen.

Als het aan de korpsleiding van de politie ligt, krijgen agenten meer zogeheten less than lethal-wapens in hun arsenaal. Denk aan wapens die rubberkogels of metalen korrels afvuren, die in principe de huid niet doorboren. In een kritisch onderzoek in opdracht van de politie werd dit eind vorig jaar echter afgeraden. De onderzoekers wijzen op het grote risico dat agenten onschuldige omstanders raken, met mogelijk ernstig (oog)letsel als gevolg.