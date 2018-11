Politieonderzoek naar financiering Brexitcampagne door Arron Banks, de suikeroom van UKIP

Arron Banks spreekt bij een persvoorlichting van Leave.Eu in London. (2015) Beeld AFP

Banks, suikeroom van de eurosceptische partij UKIP, noemt de aantijgingen onzin. Centraal bij het onderzoek staat een bedrag van omgerekend ruim drie miljoen euro dat direct of indirect bij de Brexitgroep is terechtgekomen. Er bestaan aanwijzingen dat het afkomstig is van een op het eiland Man gevestigd bedrijf van Banks. Dat zou in strijd zijn met de kieswet, omdat alleen donaties mogen worden aanvaard van personen en bedrijven die belastingplichtig zijn in het Verenigd Koninkrijk. Banks beweert dat de miljoenen gewoon van hem afkomstig zijn.

Verzekeringstycoon Banks, een goede vriend van voormalig UKIP-leider Nigel Farage, speelde een belangrijke rol bij de campagne om het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie te halen. Hij heeft zichzelf The Bad Boy of Brexit genoemd, wat ook de titel is van een boek dat hij over het succesvolle referendum heeft geschreven. Banks was ook een van de Brexiteers die eind 2016 op de foto poseerde met de net gekozen Amerikaanse president Donald Trump.

Contact Russische ambassadeur

Eerder dit jaar kwam de 52-jarige financier in opspraak wegens zijn goede contacten met de Russische ambassadeur in Londen. De vervolging lijkt hem weinig zorgen te baren. ‘Ik ben vissen op Bermuda’, twitterde hij in een reactie op het nieuws. Banks staat bekend om zijn bravoure en vechtersmentaliteit. Bij een optreden voor een Kamercommissie maakte hij enkele maanden terug geen geheim van zijn afkeer van de Kamerleden die hem ondervroegen.

Banks heeft altijd gezegd dat de Remain-campagne, wegens de steun van de regering, veel meer financiële armslag had dan die van de Brexiteers en dat dit onderzoek een manier is om de Brexit te ondermijnen. Anti-Brexiteers hebben al juridische stappen gezet om de Brexit tegen te houden, daarbij gesteund door enkele Kamerleden van de Labour Party. David Lammy sprak zelfs over ‘misdaden tegen onze democratie’.