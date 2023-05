Politieke zorgen over asielaanpak Van der Burg groeien: ‘U werkt hard, maar zonder resultaat’

Eric van der Burg, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, woensdag tijdens het asieldebat in de Tweede Kamer. Beeld David van Dam

Het klinkt haast moedeloos. ‘Sinds vorige zomer voeren we steeds hetzelfde debat met de staatssecretaris’, verzucht PvdA-Kamerlid Kati Piri. Aan de orde in de Tweede Kamer is woensdagochtend opnieuw de vraag hoe Eric van der Burg (Asiel en Migratie, VVD) gaat voorkomen dat deze zomer weer asielzoekers in het gras moeten slapen.

Het eerlijke antwoord is: hij weet het nog niet. Aan de burgemeester van de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, heeft hij beloofd dat de taferelen van vorig jaar zich niet zullen herhalen. Mocht het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn capaciteit van 2.000 plekken dreigen te overschrijden, dan zullen asielzoekers naar elders worden overgebracht.

Vorig jaar was dat, na veel soebatten, een inmiddels afgebroken tijdelijke opvang in Zoutkamp. Op dit moment zijn dat 500 plekken in een evenementenhal in Breda. Maar die zijn er voor zes weken en worden na 23 mei mogelijk opgeheven. Van Burg verwacht zich tot half juni te kunnen redden. ‘Daarna kom ik plekken tekort. We zijn verder dan vorig jaar, want toen verbleven op 10 mei de eerste mensen buiten. Maar heel veel verder zijn we niet.’

Prognoses

Dus klinkt in het debat de vraag in vele varianten: wat gaat de staatssecretaris doen? Zeker nu Van der Burg op 28 april nieuwe prognoses naar de Tweede Kamer stuurde. Dit jaar verwacht hij minstens 70 duizend asielzoekers, zo’n 20 duizend meer dan vorig jaar. En dat terwijl slechts grofweg de helft van de 342 gemeenten iets aan opvang doet en de Spreidingswet, die een eerlijke verdeling van asielzoekers over Nederland moet regelen, op zijn vroegst op 1 januari 2024 ingaat.

Het linkerdeel van de Tweede Kamer bevraagt de staatssecretaris uit bezorgdheid over de kwaliteit van de opvang en vindt de oplossingen van rechts (grenzen sluiten, asielstop) niet passen in een democratische rechtsstaat. Het rechterdeel van de Kamer vraagt aan Van der Burg of hij niet ziet dat de verzorgingsstaat ‘bezwijkt’ onder de druk van de hoge instroom. ‘Onze publieke infrastructuur kan dit niet aan’, zegt PVV-Kamerlid Gidi Markuszower. Het is de spreekwoordelijke dialoog van doven.

Ergens in het midden van de twee denkrichtingen moet de coalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie zich staande houden. De oplossing zou Europees moeten zijn, daar vinden de vier regeringspartijen elkaar. Maar het ontbreekt nog altijd aan Europese solidariteit. Het CDA bepleit een terugkeer naar de situatie van vóór de Vreemdelingenwet van 2000. Die maakte onderscheid tussen ‘echte’ vluchtelingen en mensen die tijdelijk bescherming kregen. Deze ‘subsidiair beschermden’ konden geen aanspraak maken op gezinshereniging. Maar dat vergt een tijdrovende wetswijziging.

Flessenhals

Zo blijft de problematiek taai. ‘U werkt hard, maar zonder resultaat’, houdt JA21-Kamerlid Joost Eerdmans de staatssecretaris voor. ChristenUnie-Kamerlid Don Ceder stelt nog een keer aan de orde dat de flessenhals in Ter Apel een politieke keuze is. Het is de enige plek waar iemand die in Nederland is aangekomen, asiel kan aanvragen. Maar het openen van een tweede locatie is nog altijd niet gelukt.

Voor de kwaliteit van de opvang ziet Van der Burg nog wel een mogelijke oplossing. Nu is het door zogenoemde ‘doelgroepbeperking’ zo dat veel gemeenten (crisis)noodopvang beschikbaar stellen voor gezinnen, vrouwen en kinderen. Alleenstaande mannen willen zij niet. Dus komen die in de kwalitatief betere asielzoekerscentra, terwijl juist de meer kwetsbare mensen het moeten doen met de sport- en evenementenhallen. ‘Een bizarre situatie’, zegt Van der Burg. Maar ook hier geldt: hij is verantwoordelijk, maar heeft de gemeenten nodig om beleid te kunnen maken.

Het debat eindigt zoals het al tijden gaat. Na vier uur zijn nog veel vragen van de Kamer door tijdgebrek blijven liggen. Daarop komt later een schriftelijke beantwoording. Niet dat die veel zal opleveren. ‘We leven in een gebroken wereld’, concludeert Ceder somber.