Politieke nieuwkomer met Harvard-diploma wil Bulgarije bevrijden van corruptie

De partij ‘Wij gaan door met de verandering’ kwam na een nek-aan-nek race als verrassende winnaar uit de bus bij de Bulgaarse parlementsverkiezingen. Partijleider en politieke nieuwkomer Kiril Petkov maakt kans om de volgende premier te worden.

Als het aan Kiril Petkov ligt, gaat Bulgarije maar één kant op: vooruit. ‘Ik wil Bulgarije op een nieuw spoor zetten’, met ‘nul corruptie’, zei hij in een interview met nieuwssite Politico. Harvard-alumnus Petkov (41), die na een internationale carrière in 2007 terugkeerde naar zijn geboorteland, heeft nu de kans woorden om te zetten in daden. Zijn nieuwe partij ‘Wij gaan door met de verandering’ (PP), die hij in september oprichtte met Asen Vasilev, kreeg dit weekend met 25,7 procent de meeste stemmen in de Bulgaarse parlementsverkiezingen, gevolgd door GERB (22,8 procent) van oud-premier Bojko Borisov.

Het is een opmerkelijke ontwikkeling in een land dat sinds april in een politieke impasse verkeert. De Bulgaren sjokten afgelopen weekend voor de derde keer dit jaar naar de stembus. De opkomst was laag, onder de 40 procent, zowel voor de parlementsverkiezingen als de hiermee samenvallende presidentsverkiezingen. Deskundigen wijten de lage opkomst aan besmettingsangst wegens de catastrofale vierde golf van het coronavirus – minder dan een kwart van de Bulgaren is gevaccineerd – en politieke apathie door het politieke getouwtrek van afgelopen jaar.

Twee verkiezingen op rij leverden geen coalitie op: te weinig partijen wilden samenwerken met premier Bojko Borisov en GERB, de winnaar van de verkiezingen in april. In juli verloor hij nipt van een nieuwe partij van zanger Slavi Trifonov, die de Bulgaren vooral kennen van zijn tsjalga-hits, een mix van traditionele volksmuziek en dance. Hij faalde eveneens om een regering te vormen. De energieke Petkov wil de vastgeroeste politiek loswrikken en korte metten maken met Borisov, die de politiek in het land al tien jaar domineert. Borisov lapt de rechtsstaat aan zijn laars en onder zijn premierschap tierde de corruptie welig.

Politieke toneel

Petkov verscheen uit het niets op het Bulgaarse politieke toneel toen hij afgelopen mei economieminister werd in het zakenkabinet dat na de geflopte verkiezingen werd aangesteld. Voor zover mensen hem kenden, was hij ‘de man van’: zijn Canadese vrouw Linda McKenzie, met wie hij drie dochters heeft, was bekender in Bulgarije. Ze runt een bakkerij met glutenvrije producten in het centrum van hoofdstad Sofia en deed mee aan het Bulgaarse televisieprogramma MasterChef.

Petkov werd in 1980 geboren in de Bulgaarse stad Plovdiv en bracht zijn jeugd door in Sofia. Zijn ouders werkten als leraar. Zijn vader was naast docent biologie ook actief als milieuactivist. Het gezin verhuisde naar Vancouver in Canada, waar Petkov ging studeren. Hij kreeg de Canadese nationaliteit en voltooide de studie bedrijfseconomie aan de University of British Columbia. Daarna volgde hij een master bedrijfskunde aan Harvard, tevens de alma mater van zijn politieke partner Asen Vasilev. Het levert hun de bijnaam de Harvards op. Overigens heeft eenderde van de kandidaten op hun kieslijst een bul van een prestigieuze Amerikaanse Ivy League-universiteit op zak.

Petkov ging aan de slag als ondernemer, onder meer in de voedselindustrie. Na een aantal jaar keerde hij terug naar Bulgarije. ‘Ik heb geleerd dat de economische ontwikkeling van een land wordt bepaald door 2 tot 3 procent van zijn inwoners en dat de rest hen volgt’, zei hij hierover tegen het zakelijke lifestylemagazine Elysium. ‘Ik zei tegen mezelf, ik kan een van die mensen zijn die een positieve invloed op Bulgarije heeft.’ Naast zijn zakelijke projecten, zoals een veganistisch probioticum (voedingsmiddel met microbacteriën) dat hij op de markt bracht, is Petkov ook veel betrokken bij academische projecten en het ontwikkelen van de Bulgaarse civil society.

Zakenkabinet

Als nieuwe minister trok hij vanaf het voorjaar de aandacht met zijn felle anticorruptie-standpunten. Hij kreeg geen plek in het tweede zakenkabinet dat sinds september het land runt en stortte zich met de andere ‘Harvard’ Vasilev op de politiek. Dat heeft goed uitgepakt. Volgens deskundigen profiteerde Petkov ook van het verlangen naar een nieuw geluid in de Bulgaarse politiek, nadat de verkiezingswinst van tsjalga-zanger Trifonov een valse belofte was gebleken. De partij van de popster maakte een vrije val en verloor 40 procent van de kiezers aan de ‘Harvards’.

Petkov heeft grootse plannen. Bulgarije moet een succesverhaal worden over ‘hoe een klein land in een superkorte periode corruptie wist uit te roeien’. Maar hij kan niet alleen regeren. Hoezeer zijn partij zich ook laat voorstaan op ‘nieuwe politiek’, het is de oude politiek met wie hij de komende tijd moet onderhandelen. Als dat mislukt, mogen verkiezingsvermoeide Bulgaren straks opnieuw naar de stembus.