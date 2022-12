Politieke lading van halve finale zorgt in Nice voor dubbele trots en confrontaties

Brandende vuilcontainers in Nice na afloop van Frankrijk-Marokko. Beeld AFP

Kiezen tussen je vader en je moeder, zo vatte de Frans-Marokkaanse comedian Jamel Debbouzze het onmogelijke dilemma van woensdag samen. Een zin zo treffend dat die deze dagen overal echode waar Fransen met Marokkaanse wortels naar hun favoriet werd gevraagd.

Khalid twijfelt niet langer. Drie Marokkaanse vlaggen voor hem op de bar en zijn trui met dito opdruk zeggen genoeg. De kale vijftiger, geboren in Casablanca (die net als de andere supporters alleen zijn voornaam deelt), stond in 2018 uitzinnig op de Champs Elysees om het Franse elftal te onthalen. ‘Nu is het tijd voor Marokko.’ Gezien de overweldigende meerderheid Franse vlaggen om hen heeft zijn vrouw Farida zich strategischer uitgedost: in het rood, maar met een blauw-wit-rood sjaaltje om haar nek - een pet met Marokkaanse vlag binnen handbereik. Als Frans-Algerijnse is ze verdeeld, in goede zin: ‘Hoe het vanavond ook loopt, voor mij is het feest.’

In de kroeg in de oude binnenstad van Nice is iedereen het over een ding eens: deze avond is nu al historisch. Of Frankrijk haalt voor de tweede keer de finale, of Marokko brengt voor het eerst een Afrikaans team naar de eindstrijd. Nog voor de aftrap gonst het Franse volkslied herhaaldelijk door het café, maar hier en daar pieken ook Marokkaanse voetbalshirts onder de jassen uit. Een jongen slaat Khalid lachend op de schouder. ‘Vanavond ben ik voor Frankrijk. Maar ik heb respect voor jullie parcours!’

Keerpunt

Het keerpunt komt na precies vijftien minuten. ‘On est chez nous!’ klinkt het plots - we zijn hier bij ons - en een menigte stormt naar buiten. De jongens die zojuist het café zijn gepasseerd, zijn kennelijk van Noord-Afrikaanse afkomst. ‘Er wordt gevochten’, komt nog iemand bij de achterblijvers binnen melden. Het is bedoeld als uitnodiging.

Verbijsterd kijkt een groepje jonge vrouwen om zich heen. Twee uur voor de wedstrijd begon was het hier al zoeken naar een plekje, nu is opeens het publiek gehalveerd. Een paar minuten kijken ze onrustig toe op de rookbommetjes en het lawaai buiten, dan herpakken ze zich en keert de blik terug naar het scherm. Maar de sfeer is gedraaid.

‘Voetbal moet mensen verenigen, niet verdelen’, begint Marie-Sarah, die aanvankelijk voor het Franse team kwam. Haar vriendin Marie-Ange, die is opgegroeid op Madagaskar maar intussen al jaren in Nice woont, is voor beide teams. ‘Ik ben Frans en Afrikaans, het maakt allebei deel uit van wie ik ben, dus ik ben hier om beiden te supporten.’

Maar dat perspectief begrijpen ze hier in het Zuiden van Frankrijk maar moeilijk, vinden de twee vrouwen. ‘Voor migranten blijft altijd de vraag: waar kom je echt vandaan’, zegt Marie-Sarah. ‘Je kunt hier werken, belasting betalen, alles doen om Frans te zijn, maar er is altijd iemand om je eraan te herinneren: je bent hier niet thuis.’ Met haar humeur is ook haar loyaliteit gedraaid. ‘Nu hoop ik dat de Marokkanen winnen ook, dat zal die racistische types de mond snoeien.’

Ordediensten paraat

Dat het in Frankrijk woensdagavond mogelijk tot ongeregeldheden zou komen, was op voorhand voorzien. In heel het land stonden de ordediensten met 10 duizend man in totaal paraat. Een verdubbeling ten opzichte van de kwartfinale op zaterdag, toen zowel Marokko als Frankrijk zich kwalificeerden voor de halve finale.

‘Het is mijn rol als minister van binnenlandse zaken om het supporters mogelijk te maken de zege van hun nationale elftal te vieren’, zei Gérald Darmanin daarover in het parlement. Een Kamerlid van het extreemrechtse Rassemblement National dat de ongeregeldheden na de kwartfinale wilde benadrukken, kreeg van de minister te horen: ‘Verheug u voor een keer, en stop met het chagrijn.’

Voor de bar in Nice wijken de ordediensten woensdagavond na het eerste kwartier niet meer van hun plaats, al keert gedurende de wedstrijd de rust grotendeels terug, het geluid van aanhoudend vuurwerk daar gelaten.

Binnen is de spanning dan reeds getransformeerd tot zelfvertrouwen voor de supporters aan Franse zijde. Aan de bar zwaait Farida met een uitdagende blik richting Khalid met haar Franse sjaal. ‘Thuis heeft hij een hanekam-pruik liggen’, zegt ze nog voor de 2-0 goed en wel is gevallen. ‘In blauw-wit-rood.’