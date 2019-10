Politieke chaos in Peru na naar huis sturen parlement

De Peruaanse president Martin Vizcarra zweert maandag zijn nieuwe stafchef in, Vicente Zeballos, nadat hij eerder het parlement heeft ontbonden. Beeld AFP

Aanhangers van president Martin Vizcarra juichen maandag in Lima de ontbinding van het parlement toe. Beeld AP

Duizenden Peruanen, die de corruptie in het land beu zijn, gingen de straat op om Vizcarra’s besluit toe te juichen. Volgens de president was het naar huis sturen van de parlementariërs nodig om de corruptie beter te bestrijden.

Vizcarra kreeg flinke steun in de rug van het leger en de politie. Zij verklaarden achter hem te staan, na overleg tussen de hoogste generaals en de president in het presidentieel paleis. Er zijn nieuwe verkiezingen uitgeschreven voor 26 januari. De president hoopt dan een einde te maken aan zijn al een jaar durende ruzie met de rechtse oppositie. Vizcarra beschuldigt de oppositie ervan hem het regeren onmogelijk te maken om te voorkomen dat ze zelf het onderwerp worden van een corruptie-onderzoek.

De Peruaanse politiek is al jaren in de greep van het schandaal rond het Braziliaanse bouwconcern Odebrecht. Dit bedrijf kocht politici in diverse Zuid-Amerikaanse landen om met tientallen miljoen dollars in ruil voor bouwcontracten. Vorig jaar moest president Pedro Pablo Kuczynski aftreden nadat bekend was geworden dat zijn consultingbedrijf geld had aangenomen van Odebrecht.

President Martin Vizcarra (links) eerder dit jaar met vicepresident Mercedes Araoz, die zich nu tegen hem heeft gekeerd. De oppositie heeft haar benoemd tot interim-president. Beeld AFP

Odebrecht-schandaal

Hierop nam de politiek onervaren Vizcarra, die vicepresident was, het roer over. Hij werd sindsdien populair bij de bevolking omdat hij met diverse maatregelen de welig tierende corruptie, die onder andere ook de rechterlijke macht in zijn greep heeft, probeerde aan te pakken. Vizcarra botste echter voortdurend met het parlement, dat hem niet goedgezind was. Hij dreigde de volksvertegenwoordiging naar huis te sturen om zijn beleid van de grond te krijgen.

Het parlement wordt gedomineerd door de partij van voormalig presidentskandidaat Keiko Fujimori. Zij wordt ook beschuldigd van het aannemen van geld van Odebrecht. Het geld zou ze hebben gebruikt om haar presidentiële campagne van 2011 te financieren. Een rechter veroordeelde Fujimori vorig jaar tot drie jaar voorlopige hechtenis, hangende het onderzoek, om te voorkomen dat zij het land ontvlucht. Zij is de dochter van oud-president Alberto Fujimori, die werd veroordeeld tot 25 jaar cel wegens mensenrechtenschendingen.

Odebrecht zegt sinds 2004 zo’n 26 miljoen euro te hebben betaald aan Peruaanse politici en functionarissen. Drie oud-presidenten worden nu onderzocht. Een vierde, Alan Garcia, pleegde zelfmoord vlak voor zijn arrestatie. ‘Het parlement neemt zijn toevlucht tot ontelbare discussies en bedrog, gericht op het beschadigen van niet alleen de regering maar ook de samenleving’, rechtvaardigde Vizcarra in een tv-toespraak het naar huis sturen van de parlementsleden.

Oproerpolitie stelt zich op bij het parlement maandag nadat president Vizcarra nieuwe verkiezingen heeft uitgeschreven. Beeld AFP

‘Staatsgreep’

De druppel die volgens hem maandag de emmer deed overlopen was het conflict over de benoeming van een rechter in het Constitutioneel Tribunaal. Vizcarra beschuldigde de oppositie ervan opengevallen posten in dit hof op te vullen met rechters die op hun hand zijn. De kandidaat-rechters zouden ook banden hebben met collega’s die beschuldigd zijn van corruptie.

Oppositieleden spraken direct nadat ze naar huis waren gestuurd van een ‘staatsgreep’. Tientallen parlementariërs weigerden het gebouw te verlaten en riepen vicepresident Mercedes Araoz uit tot interim-president. Zij trokken zich niets aan van de demonstranten die buiten riepen om hun vertrek. Araoz brak onlangs met de president. De oppositie zal nu vrijwel zeker naar het Constitutioneel Tribunaal stappen om te bereiken dat Araoz wordt erkend als de rechtmatige president.