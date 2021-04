Politieke bedenkingen over toegangstesten vertragen snel openen van musea en sportwedstrijden met publiek

Een Fieldlab-evenement in Amsterdam. Beeld ANP

De behandeling van het wetsvoorstel dat toegangstesten juridisch mogelijk moet maken is woensdag voor de tweede keer uitgesteld. Aanvankelijk hoopte demissionair minister Hugo de Jonge de tijdelijke Wet testbewijzen vorige week al in de Tweede Kamer te behandelen. Daarmee moest toegangstesten per 1 mei mogelijk worden, tot 400 duizend stuks per dag.

Bijna alle fracties hebben nog te veel vragen en bedenkingen bij het wetsvoorstel, zo blijkt uit hun schriftelijke reacties. Ze vinden het onduidelijk wanneer en in welke situaties een toegangstest precies noodzakelijk wordt geacht. Ook bestaat er onvrede over de eigen bijdrage van 7,50 euro die vanaf 1 juli voor een toegangstest gerekend zal worden.

Die laatste zorg probeerde De Jonge vorige week in de Tweede kamer weg te nemen. Volgens de demissionair minister zou toegangstesten vanaf dat moment waarschijnlijk enkel nog nodig zijn voor het bezoeken van grote evenementen en festivals zoals Lowlands. Bezoekers tasten daar toch al flink voor in de buidel.

Geen geruststelling

Maar dat heeft de Tweede Kamer niet gerustgesteld en diverse fracties stelden aanvullende vragen. Mogelijk wordt de wet nu volgende week behandeld. Maar zelfs daarover bestaat nog geen zekerheid, laat een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid weten.

Na de Tweede Kamer moet de Eerste Kamer zich nog over het wetsvoorstel buigen. Dat gebeurt mogelijk pas op 18 mei. Bovendien hebben de coalitiepartijen in de Eerste Kamer geen meerderheid en is de kritiek vanuit met name de linkse oppositiepartijen en ook JA21 fors.

Zeker is wel dat de pilotfase met het toegangstesten na ruim vierhonderd evenementen in de maand april vrijdag afloopt. Daardoor valt er nu een gat, terwijl de periode waarvoor toegangstesten mogelijk een overbrugging vormen steeds korter wordt. Ter illustratie: op 26 mei zouden musea volgens het Openingsplan al bezoekers mogen toelaten zonder verplichte toegangstest.

Meer mogelijk maken

‘We puzzelen er nu op de invulling van de komende periode’, zegt een woordvoerder van het ministerie van VWS. ‘Het is niet voor niets dat we met het wetsvoorstel streven naar een stevige juridische onderbouwing voor testbewijzen. Tegelijkertijd zien we de roep vanuit de samenleving om mede met behulp van testen meer mogelijk te maken.’

Het idee van het heropenen van de samenleving met behulp van testen was een uitdrukkelijke wens was van een bonte gelegenheidscoalitie in de Tweede Kamer, van de VVD tot GroenLinks. Inmiddels overheerst echter de kritiek, onder meer op de voor het project beraamde kosten (maximaal 1,1 miljard voor de komende vijf maanden). Ook musea en attractieparken hebben te kennen gegeven weinig in het middel te zien.