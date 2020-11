Politieke afschuw over ondergedoken leraar: ‘Bedreiging hoort nergens thuis en al helemaal niet in het klaslokaal’

Minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs. Beeld ANP

NRC beschreef donderdag hoe leerlingen van het Emmauscollege, een havo- en vwo-school in Rotterdam, maandag verhaal kwamen halen bij de leraar. Steen des aanstoots was een spotprent uit 2015 van de cartoonist Joep Bertrams over de aanslag op het Franse satireblad Charlie Hebdo. Afgebeeld is een onthoofde man in een Charlie Hebdo-shirt, die zijn tong uitsteekt naar de verbaasde jihadist die hem heeft onthoofd.

De leerlingen zagen er een spotprent in van de profeet Mohammed en daarmee godslastering. De afbeelding verdwijnt van het prikbord, maar niet voordat een leerling een foto maakt en deze verspreidt op Facebook en Instagram. Het leidt tot online bedreigingen aan het adres van de docent, die zich genoodzaakt ziet onder te duiken. School en docent hebben inmiddels aangifte gedaan.

Ook op het ds. Pierson College in Den Bosch is onrust ontstaan na het tonen van een spotprent. Volgens het Brabantsch Dagblad betrof het in dit geval wel een cartoon van de profeet Mohammed uit 2006.

Het kabinet en de Tweede Kamer reageren geschokt op de bedreigingen en het als gevolg daarvan onderduiken van de Rotterdamse docent. ‘Het is volstrekt onacceptabel dat de veiligheid van leraren onder druk komt te staan omdat zij de waarde van het vrije woord overbrengen’, schrijven onderwijsministers Arie Slob (ChristenUnie) en Ingrid van Engelshoven (D66). ‘Het intimideren en bedreigen van leraren kan op geen enkele wijze worden getolereerd en hier treden wij dan ook hard tegen op.’

De bedreigingen volgen op de moord op de Franse leraar Samuel Paty, die in oktober op straat werd onthoofd na het tonen van twee cartoons van Mohammed. Veel Nederlandse scholen grepen die aanleiding aan om aandacht te schenken aan de vrijheid van meningsuiting. De ministers stellen ‘tot onze ontsteltenis’ vast dat die actie tot bedreigingen heeft geleid en dus de ‘vrijheid en veiligheid van leraren in Nederland niet altijd vanzelfsprekend is.’

‘Dit zullen we nooit accepteren, schrijft Minister voor Buitenlandse handel en D66-partijleider Sigrid Kaag. ‘Niet in de klas, niet in ons land. Zo beschermen we onze vrijheid van meningsuiting’

Ook de Tweede Kamer veroordeelt de bedreigingen in krachtige bewoordingen. ‘Het gif van de radicaal-islamitische terreur teistert een docent die lesgeeft over onze vrijheid’, klinkt het bij de VVD. ‘Een dappere man die staat voor wat Nederland is. Met zijn allen staan we achter hem. Met z’n allen strijden we tegen dit gif, totdat het weg is.’

‘Dit raakt ons allen’, schrijft PvdA-leider Lodewijk Asscher. ‘Vrijheid is ononderhandelbaar. Hitsers moeten worden aangepakt. Voor islamistische extremisten die jongeren indoctrineren met haat is geen plaats.’ Onacceptabel, vindt ook GroenLinks-leider Jesse Klaver. ‘Het is essentieel dat we pal voor de vrijheid en veiligheid van onze docenten staan. Intimidatie en bedreigingen horen nergens thuis en al helemaal niet in het klaslokaal.’

PVV-leider Geert Wilders plaatst donderdag een cartoon op Twitter waarop de profeet Mohammed met afgehakte hoofden jongleert. Wilders, die eerder internationaal ophef veroorzaakte met zijn idee om een cartoonwedstrijd over Mohammed te organiseren, roept zijn volgers op om ook een afbeelding van de profeet te delen en zo de ondergedoken leraar te steunen. ‘We laten ons niet intimideren!’

Het is ‘echt onacceptabel’ dat een docent moet onderduiken om wat hij doet in zijn klaslokaal, zegt ook Denk-voorman Farid Azarkan. ‘Het is überhaupt onbestaanbaar dat mensen andere mensen bedreigen, omdat ze denken dat ze worden beledigd.’

Dat de profeet Mohammed belachelijk is gemaakt, berust in het geval van Rotterdam op een misverstand. Meer in het algemeen kunnen cartoons van de islamitische profeet, in de veilige omgeving van het klaslokaal, ‘worden gebruikt voor educatieve doeleinden’, vindt Azarkan. ‘Een leraar kan het in de goede context plaatsen.’

Wel vindt de Denk-leider dat het in Nederland soms lijkt ‘alsof we het goed vinden om mensen te pesten met hun religie’. ‘Een spotprent van de profeet Mohammed is kwetsend. Ik vind het niet prettig dat het gebeurt, want het doet pijn. Een kwaliteit van een samenleving is ook dat je rekening houdt met elkaars gevoelens’, zegt hij. ‘Nog meer kwetsen is niet de weg.’