Politieke aardverschuiving in Guatemala: progressieve Arévalo verslaat kandidaat van corrupte elite

Bernardo Arevalo brengt zijn stem uit. Beeld ANP / EPA

Het mag gerust een afrekening worden genoemd. In de beslissende tweede verkiezingsronde gaf zondag 60 procent van de Guatemalteekse kiezers zijn stem aan Bernardo Arévalo, een kandidaat die twee maanden geleden, voor de eerste ronde, onderaan bungelde in de peilingen. De verguisde Sandra Torres, die namens het establishment een ultraconservatieve campagne voerde, bleef steken op 36 procent.

In zijn laatste campagnebijeenkomsten klonk de hoop van Arévalo’s veelal jonge kiezers door in dat ene gescandeerde zinnetje dat ze als een mantra herhaalden: ‘Sí se puede.’ Het kan wél. Ze hadden gelijk: het kon. De 64-jarige Arévalo, leider van de Movimiento Semilla (Beweging Zaadje) die ontstond uit anti-corruptieprotesten in 2015, treedt half januari aan als de nieuwe president van Guatemala. Hij doet dat 79 jaar nadat zijn vader, Juan José Arévalo, als jonge veertiger werd geïnaugureerd als eerste democratisch gekozen president van het Midden-Amerikaanse land.

Over de auteur Joost de Vries is correspondent Latijns-Amerika voor de Volkskrant. Hij woont in Mexico-Stad. De Vries werkte eerder op de economische en politieke redactie.

Aanhangers van de nieuw gekozen president Bernardo Arévalo vieren feest in Guatemala City. Beeld AFP

Tal van plotwendingen

Guatemala, land van 17 miljoen inwoners grenzend aan Mexico, Belize, Honduras en El Salvador, beleefde deze zomer een chaotische verkiezingstijd vol plotwendingen. Veel Guatemalteken, inclusief wellicht Arévalo zelf, zullen het nog amper kunnen bevatten, zo snel gingen de ontwikkelingen de afgelopen maanden. Vooraf aan de eerste ronde eind juni leek een oud liedje zich te gaan herhalen.

De conservatieve (en corrupte) elite, de afgelopen jaren geleid door de stevig rechtse president Alejandro Giammattei, maakte met juridische trucs de weg vrij voor een opvolger uit de eigen gelederen. Het electoraal hof gooide drie oppositiekandidaten uit de race. Peilingen wezen op winst voor rechts en nog rechtser.

Maar Arévalo met zijn Movimiento Semillo glipte door de mazen. Zijn campagne had tot dat moment zo weinig rimpels veroorzaakt dat niemand in hem een bedreiging zag. Teleurgesteld met opnieuw verkiezingen die weinig nieuws zouden brengen, bleven veel Guatemalteken thuis of brachten een ongeldige proteststem uit. Toch wisten 650 duizend mensen op het stembiljet het hokje van Arévalo te vinden.

Arévalo eindigde tot ieders verrassing als tweede achter Sandra Torres (67), de voormalig first lady, voorvrouw van de partij UNE (Nationale Eenheid van Hoop) die voor de derde keer een poging deed om president te worden. De Guatemalteekse justitie deed nog een poging om de partij van Arévalo te verbieden, een oude aanklacht uit 2018 over vermoedelijk vervalste handtekeningen werd afgestoft, maar het tij viel niet meer te keren.

Zaadje ontkiemd

Het zaadje, in de beeldspraak van de Arévalo-campagne, ontkiemde. Zondag wisten 2,4 miljoen Guatemalteken Arévalo te vinden. Hij kreeg bijna een miljoen stemmen meer dan zijn tegenstander. Zijn optimistische campagne waarin hij sociale en politieke inclusie beloofde, groen beleid, versterking van democratische instituties en bovenal het afrekenen met de corrupte oude garde won het van de conservatieve anticampagne van Torres, die hem afschilderde als een socialist die mensen hun eigendom zou afnemen en kinderen zou indoctrineren met een onchristelijke ‘genderideologie’.

Torres en haar UNE-partij spelen al twintig jaar een prominente rol in de Guatemalteekse politiek. Als vrouw van voormalig president Álvaro Colom (2008-2012) stond ze aan het hoofd van sociale programma’s voor de armen en verwierf ze populariteit met het uitdelen van voedselpakketten. Ook dit keer beloofde ze een ‘bolsa solidaria’, een steuntas, maar in alles vertegenwoordigde ze een oude politiek waar de meeste Guatemalteken klaar mee waren: die van stelselmatige corruptie. Niet alleen vanwege schandalen rond haar zelf, ook vanwege de machtspositie die de UNE de afgelopen decennia verwierf in gemeentes en het parlement.

Voormalige first lady Sandra Torres vertegenwoordigde een oude politiek waar de meeste Guatemalteken klaar mee waren. Beeld AFP

Alom werd ze gezien als de kandidaat van de zittende president Giammattei, de man die afgelopen jaren, met hulp van gelieerde rechters en aanklagers, activisten, journalisten en kritische (ex-)aanklagers en rechters liet vervolgen. Tientallen inheemse milieuactivisten werden tijdens zijn presidentstermijn vermoord, de meeste moorden blijven onopgehelderd. Giammattei, zo waarschuwden nationale en internationale mensenrechtenorganisaties, was hard op weg om het laatste beetje Guatemalteekse democratie af te breken en het land volledig over te dragen aan machtige zakenmensen en criminele (drugs)organisaties.

Politieke erfenis van zijn vader

Aan die trend belooft Arévalo een einde te maken. Hij torst bij het waarmaken van die belofte de tot nog toe vlekkeloze politieke erfenis van zijn vader mee, de man die in de ‘revolutiejaren’ na de dictatuur van generaal Ubico (1931-44) tal van sociale hervormingen doorvoerde en nog steeds wordt geroemd als groot democraat. Zoon Arévalo werd in 1958 geboren in het Zuid-Amerikaanse Uruguay, waar zijn ouders op dat moment in ballingschap leefden, en groeide tot zijn tienerjaren op buiten Guatemala. Hij was tot nog toe meer een academicus dan een politicus, socioloog, antropoloog, universitair docent, diplomaat, schrijver, en pas sinds 2020 parlementariër voor Movimiento Semilla.

‘Ik ben niet mijn vader’, benadrukte hij tijdens zijn laatste campagnebijeenkomst op het centrale plein in Guatemala-Stad, achter hem het Nationale Paleis waar zijn vader ooit zetelde. ‘Maar ik bewandel de weg die hij plaveide.’ Zijn belangrijkste belofte, afrekenen met corruptie, wordt tevens zijn grootste uitdaging. President Arévalo zal de komende vier jaar vrijwel alleen staan, tijdens gelijktijdige parlementsverkiezingen in juni behaalde zijn partij 23 van de 160 zetels. Daar vond geen grote verschuiving plaats en zijn de klassieke conservatieve machtspartijen, zoals de UNE van Torres, en Vamos van president Giammattei, nog steeds de grootste. Ook in de 340 Guatemalteekse gemeenten won de oude elite het gros van de burgemeesterschappen.